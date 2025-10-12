Какая сумма пенсии при стаже 38 лет?

38 лет достаточно, чтобы уйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, сообщает 24 Канал.

Читайте также Без надежды на перерасчет: в каких случаях деньги за холодные батареи не вернут

Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Также при расчетах учтем, что:

лицо вышло на пенсию на общих условиях;

имело доход 10 тысяч гривен.

При указанных условиях, в 60 лет пенсия будет составлять примерно – 4,2 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при стаже почти 40 лет в 60 / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 63 года сумма будет несколько больше. Пенсионная выплата, при указанных данных, составит уже ориентировочно – 5 тысяч гривен.



Какая будет пенсия при стаже 38 лет и доходе 10 тысяч в 63 / Скриншот Пенсионный калькулятор

Выгоднее всего, в таком случае, выйти на пенсию в 65 лет. Ведь пенсия будет составлять уже почти – 5,5 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при стаже почти 40 лет, зарплате 10 тысяч в 65 / Скриншот Пенсионный калькулятор

Что важно знать пенсионерам в 2025 году?