Какая сумма пенсии при стаже 38 лет?
38 лет достаточно, чтобы уйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, сообщает 24 Канал.
Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.
Также при расчетах учтем, что:
- лицо вышло на пенсию на общих условиях;
- имело доход 10 тысяч гривен.
При указанных условиях, в 60 лет пенсия будет составлять примерно – 4,2 тысячи гривен.
Какая будет пенсия при стаже почти 40 лет в 60 / Скриншот Пенсионный калькулятор
В 63 года сумма будет несколько больше. Пенсионная выплата, при указанных данных, составит уже ориентировочно – 5 тысяч гривен.
Какая будет пенсия при стаже 38 лет и доходе 10 тысяч в 63 / Скриншот Пенсионный калькулятор
Выгоднее всего, в таком случае, выйти на пенсию в 65 лет. Ведь пенсия будет составлять уже почти – 5,5 тысячи гривен.
Какая будет пенсия при стаже почти 40 лет, зарплате 10 тысяч в 65 / Скриншот Пенсионный калькулятор
Что важно знать пенсионерам в 2025 году?
Пенсионеры имеют право работать и после выхода на заслуженный отдых. То есть, достижение пенсионного возраста не является основанием для увольнения.
Пенсия может увеличиваться с помощью специальных надбавок. В частности, за донорство. Те, кто имеет статус "Почетный донор Украины" имеют право на доплату 300 гривен, сообщает ПФУ.
Некоторые годы могут не засчитываться в стаж. Речь идет, в частности, о времени без официального оформления и уплаты взносов.