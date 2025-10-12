Яка сума пенсії при стажі 38 років?

38 років достатньо, аби піти на пенсію в 60, 63 та 65 років, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Також при розрахунках врахуємо, що:

  • особа вийшла на пенсію на загальних умовах;
  • мала дохід 10 тисяч гривень.

За вказаних умов, у 60 років пенсія складатиме приблизно – 4,2 тисячі гривень.


Яка буде пенсія при стажі майже 40 років в 60 / Скриншот Пенсійний калькулятор

В 63 роки сума буде дещо більша. Пенсійна виплата, при зазначених даних, складатиме уже орієнтовно – 5 тисяч гривень.


Яка буде пенсія при стажі 38 років і доході 10 тисяч в 63 / Скриншот Пенсійний калькулятор

Найвигідніше, в такому випадку, вийти на пенсію у 65 років. Адже пенсія складатиме уже майже – 5,5 тисяч гривень.


Яка буде пенсія при стажі майже 40 років, зарплаті 10 тисяч в 65 / Скриншот Пенсійний калькулятор

Що важливо знати пенсіонерам у 2025?

  • Пенсіонери мають право працювати і після виходу на заслужений відпочинок. Себто, досягнення пенсійного віку не є підставою для звільнення.

  • Пенсія може збільшуватись за допомогою спеціальних надбавок. Зокрема, за донорство. Ті, хто має статус "Почесний донор України" мають право на доплату 300 гривень, повідомляє ПФУ.

  • Деяк роки можуть не зараховуватись у стаж. Йдеться, зокрема, про час без офіційного оформлення та сплати внесків.