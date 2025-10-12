Яка буде пенсія, якщо пропрацював 38 років
- За 38 років офіційного стажу пенсія в 60 років складатиме приблизно 4,2 тисячі гривень, в 63 роки - близько 5 тисяч гривень, а в 65 років - майже 5,5 тисяч гривень.
- Розрахунки базуються на загальних умовах виходу на пенсію при доході 10 тисяч гривень.
При розрахунках пенсії враховується лише офіційний стаж. Тобто, підтверджений документально. Також на кінцеву суму впливають вік, умови виходу на заслужений відпочинок і так далі.
Яка сума пенсії при стажі 38 років?
38 років достатньо, аби піти на пенсію в 60, 63 та 65 років, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Без надії на перерахунок: у яких випадках гроші за холодні батареї не повернуть
Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Також при розрахунках врахуємо, що:
- особа вийшла на пенсію на загальних умовах;
- мала дохід 10 тисяч гривень.
За вказаних умов, у 60 років пенсія складатиме приблизно – 4,2 тисячі гривень.
Яка буде пенсія при стажі майже 40 років в 60 / Скриншот Пенсійний калькулятор
В 63 роки сума буде дещо більша. Пенсійна виплата, при зазначених даних, складатиме уже орієнтовно – 5 тисяч гривень.
Яка буде пенсія при стажі 38 років і доході 10 тисяч в 63 / Скриншот Пенсійний калькулятор
Найвигідніше, в такому випадку, вийти на пенсію у 65 років. Адже пенсія складатиме уже майже – 5,5 тисяч гривень.
Яка буде пенсія при стажі майже 40 років, зарплаті 10 тисяч в 65 / Скриншот Пенсійний калькулятор
Що важливо знати пенсіонерам у 2025?
Пенсіонери мають право працювати і після виходу на заслужений відпочинок. Себто, досягнення пенсійного віку не є підставою для звільнення.
Пенсія може збільшуватись за допомогою спеціальних надбавок. Зокрема, за донорство. Ті, хто має статус "Почесний донор України" мають право на доплату 300 гривень, повідомляє ПФУ.
Деяк роки можуть не зараховуватись у стаж. Йдеться, зокрема, про час без офіційного оформлення та сплати внесків.