При розрахунках пенсії враховується лише офіційний стаж. Тобто, підтверджений документально. Також на кінцеву суму впливають вік, умови виходу на заслужений відпочинок і так далі.

Яка сума пенсії при стажі 38 років?

38 років достатньо, аби піти на пенсію в 60, 63 та 65 років, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Також при розрахунках врахуємо, що:

особа вийшла на пенсію на загальних умовах;

мала дохід 10 тисяч гривень.

За вказаних умов, у 60 років пенсія складатиме приблизно – 4,2 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі майже 40 років в 60 / Скриншот Пенсійний калькулятор

В 63 роки сума буде дещо більша. Пенсійна виплата, при зазначених даних, складатиме уже орієнтовно – 5 тисяч гривень.



Яка буде пенсія при стажі 38 років і доході 10 тисяч в 63 / Скриншот Пенсійний калькулятор

Найвигідніше, в такому випадку, вийти на пенсію у 65 років. Адже пенсія складатиме уже майже – 5,5 тисяч гривень.



Яка буде пенсія при стажі майже 40 років, зарплаті 10 тисяч в 65 / Скриншот Пенсійний калькулятор

Що важливо знати пенсіонерам у 2025?