Украинцам автоматически увеличат выплаты: кто получит ежемесячную надбавку

Осенний период принесет приятные финансовые изменения для отдельных категорий украинцев почтенного возраста. Государство уже готовит дополнительные выплаты, которые помогут немного смягчить удар от роста цен.

Кому именно и сколько доплатят этой зимой

Общего повышения выплат в декабре не планируется, однако граждане, достигшие 70, 75 и 80 лет, гарантированно получат возрастные надбавки. Суммы колеблются от 300 до 570 гривен в зависимости от возрастной категории, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

К тому же система работает автоматически, поэтому ходить по государственным учреждениям или писать заявления не придется. Только что человеку исполняется соответствующее количество лет, ПФУ самостоятельно обновляет данные.

От 70 до 74 лет доплачивают 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

долгожителям от 80 лет – 570 гривен.

Что нужно сделать одиноким пенсионерам для получения доплаты

Помимо возрастных надбавок, существует еще одна существенная помощь – доплата для одиноких людей от 80 лет, нуждающихся в постоянном уходе. Ее размер составляет 40% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что равно 1038 гривен.

В отличие от предыдущей надбавки, эти деньги не поступят автоматически. Пенсионеру необходимо обратиться в органы социальной защиты с паспортом, идентификационным кодом и заключением медицинской комиссии.

Важный нюанс заключается в том, что наличие трудоспособных родственников лишает права на эту выплату. Но если дети сами уже на пенсии или имеют инвалидность, деньги обязательно начислят.

Какие ограничения и другие бонусы действуют для украинцев

Стоит помнить об одном строгом ограничении, касающемся возрастных надбавок. Как уже сообщалось ранее, если ваша общая пенсия со всеми индексациями превышает 10 340,35 гривен, возрастная компенсация просто не назначается.

В то же время украинские пенсионеры имеют право на другие финансовые бонусы, в частности за сверхнормативный стаж. Каждый дополнительный год официальной работы сверх 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин оценивается в 1% от базовой пенсии.