Украинец с 21 годом стажа сможет выйти на пенсию не раньше 65 лет. К тому же, размер выплаты будет ниже среднего уровня.

Какой размер пенсии в 2025 году

Право на назначение пенсии по возрасту определяют в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении 60, 63 или 65 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию профсоюзов.

Минимальный размер пенсии по возрасту составляет 2 361 гривна. Также к пенсиям устанавливаются ежемесячные доплаты в размере, чтобы пенсионные выплаты не были ниже:

неработающим пенсионерам, независимо от возраста и стажа работы – 3 038 гривен;

пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет, независимо от факта работы, при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин – 3 613 гривен;

пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и более, независимо от факта работы, при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин – 3 758 гривен;

Какую пенсию будет получать украинец с 21 годом стажа

Размер пенсии определяют для каждого пенсионера индивидуально. Он зависит от приобретенного им страхового стажа, возраста и полученной зарплаты, с которой уплачивались страховые взносы. Сейчас пенсию можно вычислить по единой формуле: пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01. В случае с 21 годом стажа коэффициент получится 0,21.

Посчитаем размер выплат при условии выхода на пенсию в 65 лет:

при зарплате 8 000 гривен – 8 000 × 0,21 = 1 680 гривен (однако будете получать 3 038 гривен);

при зарплате 15 000 гривен – 15 000 × 0,21 = 3 150 гривен;

при зарплате 20 000 гривен – 20 000 × 0,21 = 4 200 гривен;

при зарплате 30 000 гривен – 30 000 × 0,21 = 6 300 гривен.

Также посчитать размер пенсии поможет Пенсионный калькулятор.