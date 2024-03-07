Право на заоблачные пенсии: сколько получают судьи в Украине

Оклады судьям выплачиваются из государственного бюджета. При этом, они получают минимум 50% от своего денежного обеспечения.

Какую пенсию получают судьи

Поэтому, сейчас судьи получают 50% судейского вознаграждения судьи, который работает на соответствующей должности. Кроме того, за каждый год работы в должности более 20 лет, пенсия будет увеличиваться еще на 2% за каждый год.

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При этом, в Украине средняя пенсия судьи достигает 100 тысяч гривен. Более того, за период с 2021 до 2023 года она выросла почти на 30 тысяч гривен. То есть, если лицо отработало 20 лет – получает 50% от зарплаты, а если 30 лет – то уже целых 70% зарплаты.

На назначение пенсий на общих условиях имеют право судьи в отставке, достигшие пенсионного возраста: 62 лет – мужчины, 60 лет – женщины.

В случае, если судья в отставке не достиг указанного возраста, то он получает ежемесячное пожизненное денежное содержание. При этом, размер ежемесячного пожизненного денежного содержания ограничению не подлежит.

Какие документы нужны для оформления судейской пенсии

Основными документами для назначения пожизненного денежного содержания являются:

копия решения Высшего совета правосудия об увольнении судьи с должности;

приказ об увольнении судьи с должности;

справка о судейском вознаграждении судьи, работающего на соответствующей должности;

расчет стажа судьи, который дает право на отставку;

документы о месте жительства/регистрации лица;

документы о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Будет ли задержка пенсионных выплат

Узнать о размере пенсионной выплаты можно в личном кабинете на ПФУ в разделе "Моя пенсия".

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время ежегодной пресс-конференции заверил, что правительство продолжит выполнять свои обязательства, несмотря на все трудности. Речь идет о своевременном предоставлении социальных выплат.

Все будет вовремя – индексация и выплаты. И это важное социальное обязательство. Все остальные, а это более 30 социальных обязательств правительство и страна выполняют в полной мере. Мы не задерживаем социальные выплаты, и весь спектр "социалки" выполняется, несмотря на войну,

– сказал премьер-министр.

В этом году выплаты пенсионеров проиндексированы почти на 8%. Минимальный размер повышения – 100 гривен, максимальный – ориентировочно 1 500 гривен.