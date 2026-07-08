Пенсия в связи с потерей кормильца: при каких обстоятельствах выплаты можно получать до 23 лет

В Украине существует понятие "пенсия по потере кормильца". Это своего рода гарантия от государства для тех членов украинских семей, которые остались без поддержки человека, обеспечивавшего их жизненные потребности.

Что известно о пенсии в связи с потерей кормильца

То есть это выплата нетрудоспособным членам семьи, которые находились на иждивении умершего, пропавшего без вести или погибшего, о чем сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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В частности, выплата предоставляется и детям умершего. Но не всегда она прекращается с наступлением их совершеннолетия.

Согласно законодательству, дети, обучающиеся по дневной форме обучения, имеют право на получение пенсии в связи с потерей кормильца:

до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет;

дети-сироты – до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет.

Если получатель выплаты не теряет статус студента, то выплата пенсии продолжается в течение всего учебного года. В частности, деньги предусмотрены и во время каникул.

Следует добавить, что информацию об обучении студента по дневной форме ПФУ получает из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

То есть человек может получать пенсию в связи с потерей кормильца даже спустя долгое время после достижения совершеннолетия. Но при определенных условиях, установленных законом.

Что еще стоит знать о социальных выплатах

Украинцы могут получить денежные выплаты ко Дню Независимости. Обращаться в ПФУ им не нужно – деньги начислят автоматически.

В то же время пожилые люди в Украине могут увеличить свои пенсии. Один из доступных вариантов в таких обстоятельствах – исключить страховой стаж с наименьшими доходами.