Пенсии в 2024 году: как будет меняться размер выплат

Правительство определилось с размером прожиточного минимума, заложенного в бюджет-2024. От этого зависит не только размер минимальной пенсии, но и других соцвыплат.

Пенсии в 2024 году

В связи с пересмотром прожиточного минимума возрастут некоторые социальные выплаты. В частности, речь идет о пенсии. Согласно бюджету 2024 года, прожиточный минимум на 1 человека будет составлять – 2 920 гривен.

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Соответственно, минимальный размер пенсионных выплат вырастет с 2 093 гривен до 2 361 гривны. Если пенсионер получил необходимое количество стажа к своему 65-летию, его пенсия будет расти с каждой индексацией.

Следующий перерасчет выплат состоится в марте 2024 года. Насколько после индексации вырастут пенсии – неизвестно.

Какие пенсии у украинцев сейчас

В ПФУ опубликовали статистику, какие пенсии получают украинцы:

0,6% граждан пенсионного возраста получают всего 1 227,80 гривны;

10,4% – более 10 000 гривен;

15% – от 4 001 до 5 000 гривен;

21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;

23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;

29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.

В среднем украинцы получают – 5 311 гривен. Минимальный размер выплат для неработающих лиц – 2 093 гривны.