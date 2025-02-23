Как самостоятельно посчитать пенсию в 2025 году

Расчет пенсии по возрасту в 2025 году для каждого человека зависит от особых условий. Основными факторами, влияющими на размер пенсии, являются страховой стаж и размер заработной платы, с которой были уплачены страховые взносы.

Как рассчитать пенсию

Чем больше стаж и зарплата, тем больше может быть пенсия, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Согласно нормам, указанными в статье 27 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", определение размера пенсии происходит по специальной формуле:

П = Зп х Кс

В этой формуле:

П – это сумма пенсии, которую человек будет получать каждый месяц в гривнах;

Зп – средний доход за период трудовой деятельности, с которого вносились страховые взносы;

Кс – коэффициент страхового стажа, который учитывает общее время, в течение которого лицо платило взносы. Этот коэффициент увеличивается с каждым годом страхового стажа.

Что нужно знать о коэффициенте стажа

Коэффициент страхового стажа (Кс) является ключевым для исчисления размера пенсии и определяется через специальную формулу, которая учитывает количество месяцев стажа и величину оценки одного года стажа.

Формула для расчета коэффициента такова:

Кс = (См х Вс) / (100% х 12)

В этой формуле:

Кс – это коэффициент страхового стажа;

См – общее количество месяцев страхового стажа;

Вс – величина оценки одного года страхового стажа, определена как 1% для участия в солидарной системе пенсионного страхования.

Обратите внимание! Максимально возможный коэффициент страхового стажа составляет 0,75. Однако, для людей с подземным стажем или тех, кто работает в условиях особой тяжести (согласно Списку № 1), коэффициент может достигать 0,85.