Новая пенсия в апреле: кто получит повышенные выплаты

После мартовской индексации пенсия некоторых украинцев выросла по определенному коэффициенту. Однако в апреле также состоится перерасчет выплат.

У кого вырастет пенсия в апреле

В первую очередь выплаты вырастут у 65-летних пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж – 30 лет для женщин и 35 для мужчин. Их выплаты зависят от размера минимальной зарплаты и не могут быть меньше 40% от нее.

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Поэтому в январе их пенсию повысили с 2 680 до 2 840 гривен. Однако в апреле минималка снова вырастет и составит 8 тысяч гривен. Именно поэтому в этом же месяце такая пенсия увеличится до 3200 гривен.

Как выросла пенсия 1 января

Также с 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч пенсионеров, работающих с учетом их обновленного страхового стажа.

В начале года прожиточный минимум для украинцев вырос до 2 920 гривен, а для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривны. Соответственно минимальная пенсия по Украине также выросла на 268 гривны и теперь составляет 2 361 гривны.

Так выросли следующие выплаты: