Пенсия в Германии: какая выплата считается чертой бедности

В Германии возникли серьезные проблемы. Согласно статистике, многие граждане не способны выживать на свою пенсию. В связи с этим они были вынуждены получать базовое социальное пособие по возрасту.

Что следует знать о пенсионных выплатах в Германии?

В 2024 году в частности был установлен рекорд – эту выплату получили 740 тысяч человек, о чем пишет Ausnews со ссылкой на данные Statista.

Официальные цифры свидетельствуют, что более 13 миллионов человек в Германии считаются бедными. Согласно отчету Федерального статистического ведомства от 3 февраля 2026 года, около 13,3 миллиона человек в стране имеют доход ниже черты бедности - это 16,1% населения.

Обратите внимание! В 2025 году таких было 15,5%.

Евросоюз определяет человека как того, находящегося под риском бедности, если его доход составляет менее чем 60% от среднего дохода по стране. Абсолютная бедность наступает, когда человек не может обеспечить себе физический прожиточный минимум, и тогда он имеет право на базовую социальную помощь по возрасту: с января 2024 года для одинокого человека это 563 евро в месяц.

В частности, в текущем году официальная черта бедности для одиноких людей возрастет примерно до 1 380 евро.

А средняя страховая пенсия в 2025 году составляла всего 1 100 евро в месяц:

мужчины получали в среднем 1346 евро;

а женщины - от 930 до 955 евро.

Исследование DataPulse показывает, что в Европе только в четырех странах пенсии хватает на жизнь, а Германия, как и еще 24 государства, названа "страной дефицита",

– говорится в материале.

Проблема заключается еще и в том, что многие пенсионеры из-за стыда отказываются от базовой социальной помощи: примерно 60% тех, кто имеет право на помощь, не пользуются ею.

В то же время базовая социальная помощь в Германии назначается людям в старости или при полной нетрудоспособности. Но для этого нужно:

либо достичь официального пенсионного возраста;

либо быть постоянно полностью нетрудоспособным и быть 18-летним или старше.

Заявление подается в местное социальное ведомство.

Если вы получаете небольшую пенсию, вместе с сообщением о пенсии вам обычно присылают бланк заявления, но это еще не значит, что вы точно имеете право на выплаты, ведь пенсионное страхование не проверяет ваш реальный доход и имущество,

– объяснили в тексте.

Если бланк не поступил, то его следует запросить непосредственно в соцведомстве.

Помощь назначается только на 12 месяцев, а потом следует подавать уже новое заявление.

Интересно! В прошлом году эксперты оценили 52 пенсионные системы в мире. В первую тройку попали Нидерланды, Исландия и Дания. Страны оценивали на основе устойчивости и целостности. Об этом говорится в отчете Института Mercer CFA.

