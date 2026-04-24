Пенсия в Германии: какая выплата считается чертой бедности
- В Германии более 13 миллионов человек считаются бедными, а черта бедности для одиноких в 2024 году составляет 1 380 евро.
- Средняя страховая пенсия в Германии в 2025 году составляла 1 100 евро, что ниже черты бедности.
В Германии возникли серьезные проблемы. Согласно статистике, многие граждане не способны выживать на свою пенсию. В связи с этим они были вынуждены получать базовое социальное пособие по возрасту.
Что следует знать о пенсионных выплатах в Германии?
В 2024 году в частности был установлен рекорд – эту выплату получили 740 тысяч человек, о чем пишет Ausnews со ссылкой на данные Statista.
Официальные цифры свидетельствуют, что более 13 миллионов человек в Германии считаются бедными. Согласно отчету Федерального статистического ведомства от 3 февраля 2026 года, около 13,3 миллиона человек в стране имеют доход ниже черты бедности - это 16,1% населения.
Обратите внимание! В 2025 году таких было 15,5%.
Евросоюз определяет человека как того, находящегося под риском бедности, если его доход составляет менее чем 60% от среднего дохода по стране. Абсолютная бедность наступает, когда человек не может обеспечить себе физический прожиточный минимум, и тогда он имеет право на базовую социальную помощь по возрасту: с января 2024 года для одинокого человека это 563 евро в месяц.
В частности, в текущем году официальная черта бедности для одиноких людей возрастет примерно до 1 380 евро.
А средняя страховая пенсия в 2025 году составляла всего 1 100 евро в месяц:
- мужчины получали в среднем 1346 евро;
- а женщины - от 930 до 955 евро.
Исследование DataPulse показывает, что в Европе только в четырех странах пенсии хватает на жизнь, а Германия, как и еще 24 государства, названа "страной дефицита",
– говорится в материале.
Проблема заключается еще и в том, что многие пенсионеры из-за стыда отказываются от базовой социальной помощи: примерно 60% тех, кто имеет право на помощь, не пользуются ею.
В то же время базовая социальная помощь в Германии назначается людям в старости или при полной нетрудоспособности. Но для этого нужно:
- либо достичь официального пенсионного возраста;
- либо быть постоянно полностью нетрудоспособным и быть 18-летним или старше.
Заявление подается в местное социальное ведомство.
Если вы получаете небольшую пенсию, вместе с сообщением о пенсии вам обычно присылают бланк заявления, но это еще не значит, что вы точно имеете право на выплаты, ведь пенсионное страхование не проверяет ваш реальный доход и имущество,
– объяснили в тексте.
Если бланк не поступил, то его следует запросить непосредственно в соцведомстве.
Помощь назначается только на 12 месяцев, а потом следует подавать уже новое заявление.
Интересно! В прошлом году эксперты оценили 52 пенсионные системы в мире. В первую тройку попали Нидерланды, Исландия и Дания. Страны оценивали на основе устойчивости и целостности. Об этом говорится в отчете Института Mercer CFA.
