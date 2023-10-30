Пенсии с 1 ноября: увеличится ли размер выплат украинцев

В 2023 году было проведено уже три повышения пенсий – в марте, апреле и июле. Однако в ноябре ждать увеличения выплат не стоит.

Вырастет ли пенсия в ноябре

До конца 2023 года никаких изменений размера пенсий не будет. Однако в ноябре некоторые украинцы получат свои ежемесячные надбавки по возрасту.

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Прибавки к пенсии по возрасту следующие:

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 496 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Что изменится в 2024 году

В марте 2024 года планируется индексация пенсий, однако на сколько вырастут выплаты пока неизвестно.

В следующем году планирует перейти к бальной системы начисление выплат. Это позволит сократить разницу в средствах людей одной профессии, вышедших на пенсию в разные годы.

Украинцы, оформлявшие пенсию в 2000-х годах, имеют более низкие выплаты, потому что тогда формула расчета размера платы была другой.

Также вырастет размер средней пенсии до 6 тысяч гривен, сейчас она составляет – 5350 гривен. Изменится размер минимальных и максимальных пенсионных выплат, а также пройдет мартовская индексация.