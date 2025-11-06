Проработал 40 лет: на какую пенсию можно рассчитывать

Размер пенсии в Украине рассчитывается не только на основе заработной платы, которую получал человек на работе. Важно также количество страхового стажа.

Хватит ли 40 лет для пенсии?

Назначение пенсии происходит при достижении предусмотренного законом возраста в зависимости от приобретенного страхового стажа, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

В 2025 году требования к страховому стажу в Украине изменились. Размер стажа для получения пенсии по возрасту сейчас составляет:

для пенсии в 60 лет – не менее 32 лет стажа;

для назначения выплат в 63 года – минимум 22 года стажа;

для пенсии в 65 лет – не менее 15 лет стажа.

Заметьте! Таким образом, со стажем 40 лет лицо имеет право выйти на пенсию по возрасту в 60 лет.

Какая будет пенсия за 40 лет стажа?

Чтобы рассчитать пенсию за 40 лет стажа в 60 лет, необходимо определить размер заработной платы человека. Посчитаем, сколько будет получать пенсионер с минимальной заработной платой и средней по Украине:

Минимальная заработная плата в 2025 году составляет 8 000 гривен .

. Средняя зарплата в сентябре 2025 года составляла 26 623 гривен, по данным Госстата.

Имея страховой стаж в размере 40 лет и заработную плату 8 000 гривен, в 60 лет пенсионер может рассчитывать на пенсию около 3 594 гривен.

Какая пенсия при стаже 40 лет с зарплатой 8 000 гривен в 60 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

Значительно большие выплаты начислят, если человек имеет 40 лет стажа, и выходит на пенсию в 60 лет с зарплатой 26 623 гривен – примерно 11 775 гривен.

Какая пенсия при стаже 40 лет с зарплатой 26 623 гривен в 60 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

То есть уровень зарплаты даже при большом стаже имеет очень существенное значение для пенсионных выплат.

Стоит знать! Все пенсионные расчеты проводились с помощью пенсионного калькулятора.

Что еще нужно знать о стаже для пенсии?