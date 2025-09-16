Украинские военные на пенсии могут рассчитывать на выплаты от 40% до 100% от своего денежного обеспечения. Их размер зависит от состояния человека и стажа службы.

Какой размер пенсии для военных?

Пенсионное обеспечение для военных определяется законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

По закону, военные после завершения службы могут получать пенсию за выслугу лет. Ее назначают при следующих условиях:

выслуга составляет не менее 25 лет, независимо от возраста военнослужащего;

военный увольняется со службы в 45 лет и имеет 25 лет стажа (минимум 12, 5 лет – служба в армии или МВД).

Претендовать на пенсию за выслугу лет могут пенсионеры, которые служили:

в Национальной полиции;

в Министерстве внутренних дел;

в Службе судебной охраны;

в Государственной пожарной охране;

в Национальном антикоррупционном бюро;

в Госслужбе спецсвязи и защиты информации;

в Бюро экономической безопасности Украины;

в Налоговой милиции;

в Государственной уголовно-исполнительной службе;

и в органах и подразделениях гражданской защиты;

Размер пенсий для военных рассчитывают на базе его денежного обеспечения во время службы, в который входят:

оклад по должности;

воинское звание;

надбавка за выслугу лет;

другие виды денежного обеспечения, кроме одноразовых вознаграждений.

Заметим, что военные могут также получить пенсию по инвалидности, приобретенной во время службы, или пенсию в связи с потерей кормильца (при наличии нетрудоспособных членов семьи на их иждивении).

В зависимости от вида пенсии военным начисляют:

за выслугу лет – от 50 до 70% денежного обеспечения (в зависимости от срока выслуги);

по инвалидности – от 40 до 100% денежного обеспечения (в зависимости от группы и причины инвалидности);

в случае потери кормильца – от 30 до 70% денежного обеспечения (на каждого человека).

Стоит знать! Чтобы получить пенсию за выслугу лет и по инвалидности, военным необходимо обратиться в Пенсионный фонд через структурное подразделение соответствующего министерства по последнему месту прохождения военной службы.

Пенсии военным в Украине: что еще нужно знать?