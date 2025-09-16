Пенсии для военных: какой размер выплат и от чего он зависит
- Украинские военные могут получить пенсию от 40% до 100% своего денежного обеспечения, в зависимости от состояния и стажа службы.
- Пенсии назначают за выслугу лет (50-70%), по инвалидности (40-100%), или в случае потери кормильца (30-70%).
Украинские военные на пенсии могут рассчитывать на выплаты от 40% до 100% от своего денежного обеспечения. Их размер зависит от состояния человека и стажа службы.
Какой размер пенсии для военных?
Пенсионное обеспечение для военных определяется законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
По закону, военные после завершения службы могут получать пенсию за выслугу лет. Ее назначают при следующих условиях:
- выслуга составляет не менее 25 лет, независимо от возраста военнослужащего;
- военный увольняется со службы в 45 лет и имеет 25 лет стажа (минимум 12, 5 лет – служба в армии или МВД).
Претендовать на пенсию за выслугу лет могут пенсионеры, которые служили:
- в Национальной полиции;
- в Министерстве внутренних дел;
- в Службе судебной охраны;
- в Государственной пожарной охране;
- в Национальном антикоррупционном бюро;
- в Госслужбе спецсвязи и защиты информации;
- в Бюро экономической безопасности Украины;
- в Налоговой милиции;
- в Государственной уголовно-исполнительной службе;
- и в органах и подразделениях гражданской защиты;
Размер пенсий для военных рассчитывают на базе его денежного обеспечения во время службы, в который входят:
- оклад по должности;
- воинское звание;
- надбавка за выслугу лет;
- другие виды денежного обеспечения, кроме одноразовых вознаграждений.
Заметим, что военные могут также получить пенсию по инвалидности, приобретенной во время службы, или пенсию в связи с потерей кормильца (при наличии нетрудоспособных членов семьи на их иждивении).
В зависимости от вида пенсии военным начисляют:
- за выслугу лет – от 50 до 70% денежного обеспечения (в зависимости от срока выслуги);
- по инвалидности – от 40 до 100% денежного обеспечения (в зависимости от группы и причины инвалидности);
- в случае потери кормильца – от 30 до 70% денежного обеспечения (на каждого человека).
Стоит знать! Чтобы получить пенсию за выслугу лет и по инвалидности, военным необходимо обратиться в Пенсионный фонд через структурное подразделение соответствующего министерства по последнему месту прохождения военной службы.
Пенсии военным в Украине: что еще нужно знать?
В Украине ветераны имеют право на ежемесячные надбавки к пенсии. По закону, участникам боевых действий начисляют доплаты к пенсии в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
Также правительство установило минимальный размер пенсии для ветеранов. Со всеми надбавками он должен составлять не менее 210% от прожиточного минимума, то есть сейчас не менее 4 395,30 гривен.
А дети погибших военных или тех, кто считается пропавшим без вести, имеют право на государственную пенсию в связи с потерей кормильца. Размер такой пенсии определяется в зависимости от обстоятельств гибели или исчезновения солдата, но не может быть меньше 30% от его денежного обеспечения.