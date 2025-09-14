Кто из пенсионеров может отдохнуть за счет государства?

Сейчас в Украине право на бесплатную путевку в санаторий фактически сохранено только для пенсионеров, вернувшихся из плена. Именно эта категория граждан обеспечивается лечением и отдыхом за счет государственного бюджета, рассказывает 24 Канал.

Для оформления нужно обратиться в УСЗН или ЦНАП и предоставить пакет документов, среди которых паспорт, идентификационный код, медицинское заключение от семейного врача и справка, подтверждающая факт пребывания в плену.

Предусмотрены ли бесплатные путевки для людей с инвалидностью?

Для других категорий пенсионеров бесплатные путевки пока не предусмотрены. В то же время существует альтернатива, в частности реабилитационные услуги через НСЗУ.

Заметьте! Если заведение имеет договор с Национальной службой здоровья, а семейный врач выдал электронное направление, пожилой человек может пройти курс восстановления бесплатно.

Таким образом, полноценный санаторный отдых от государства сегодня доступен только для бывших пленных, тогда как другие пенсионеры могут рассчитывать на бесплатную реабилитацию по направлению врача.

