Декларация о "российской пенсии": для кого в Украине могут отменить процедуру

С начала 2026 года тысячи украинских пенсионеров остались без выплат из-за непрохождения физической идентификации и неподачи декларации о неполучении пенсий от России. Однако для части граждан процедуру планируют упростить.

Как подтвердить неполучение пенсии от России?

Соответствующий законопроект опубликовали на сайте Верховной Рады во вторник, 10 февраля. Детали рассказали на портале "Дебет-Кредит".

Напомним, в соответствии с законодательством, пенсии украинцам с временно оккупированных территорий (или тем, кто выехал оттуда на подконтрольную Украине территорию) выплачивают при условии, что они не получают такого обеспечения от органов страны-агрессора.

Факт необходимо подтвердить лично, указав это в заявлении в Пенсионный фонд. Однако порядок решили упростить.

Речь идет о военнослужащих, в том числе и ветеранах. Достаточным доказательством для них предлагают считать службу во время военного положения.

Органы Пенсионного фонда имеют доступ к государственному реестру застрахованных лиц, в котором есть необходимая информация о:

призванных на военную службу по призыву во время мобилизации на особый период;

принятых на военную службу по контракту в период действия военного положения;

уволенных с военной службы.

Поэтому факт прохождения (увольнения) с военной службы таких лиц автоматически будет означать, что они не получают пенсию от России.

Обратите внимание! 10 февраля парламент получил законопроект №15023, 13 февраля его направили на рассмотрение комитета.

Вернут ли деньги пенсионерам?