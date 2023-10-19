На 50% меньше: некоторым пенсионерам могут урезать выплаты
Источник:Банковский клуб
В случае некоторых нарушений со стороны пенсионера ПФУ может урезать его пенсию на 20%, а то и 50%. Всё это происходит вполне законно.
Кому могут урезать пенсию
Выплаты могут урезаться по следующим причинам:
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- исполнение судебных решений, решений и приговоров суда, касающихся имущественных взысканий;
- исполнительные надписи, изданные нотариусами;
- другие решения и постановления, подлежащие исполнению аналогично судебным решениям.
Итак, если лицо является должником и не платит алименты, кредиты, штрафы и т.д., ПФУ может уменьшить сумму выплат для погашения долга. Обычно это от 20 до 50% от общей суммы.
Например, до 50% урезают для уплаты:
- алиментов;
- ущерба вследствие хищения имущества предприятий, учреждений и организаций;
- ущерб, причиненный здоровью или приведший к инвалидности;
- сумм, переплаченных заработной платы в соответствии с законом.
До 20% забирают для выплаты других видов взысканий. В любом случае взыскатель и должник должны быть предупреждены исполнителем постановлением об открытии исполнительного производства заказным письмом.
Сколько украинцев получает минимальные выплаты
По статистике ПФУ сейчас в Украине около 10,5 миллиона пенсионеров, треть из которых даже не получает 3 тысячи гривны. Средний размер пенсии находится на уровне 5350 гривен.
Размер пенсий среди украинцев выглядит так:
- до 3 тысяч гривен – 29,8%;
- 3 – 4 тысячи гривен – 21,25%;
- 4 – 5 тысяч гривен – 14,9%;
- 5 – 10 тысяч гривен – 23,21%;
- свыше 10 тысяч гривен – 10,70%.
К слову, около 2,7 миллиона украинцев продолжают работать после выхода на пенсию и получают выплаты на уровне 5 614 гривен.