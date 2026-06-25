Работающие пенсионеры получают меньше: в чём проблема с выплатами пожилым людям в Украине

Многие пожилые люди продолжают работать, несмотря на наступление пенсионного возраста. Однако это не означает, что им приходится выбирать между пенсией и зарплатой.

Почему работающие пенсионеры могут получать меньше

Однако есть некоторые важные нюансы, о которых сообщили на сайте компании 7eminar.

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Но работающий пенсионер лишится надбавок к пенсии, которые устанавливаются только для неработающих пенсионеров. Например, работающим пенсионерам:

не начисляется и не выплачивается надбавка на нетрудоспособных членов семьи; не производится перерасчет надбавок к пенсиям в связи с повышением размера прожиточного минимума.

В то же время в Пенсионном фонде ранее сообщали, что при назначении пенсии с отсрочкой основной размер выплаты увеличивается:

на 0,5 % — за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75 % – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев.

В то же время в издании "УНИАН" сообщалось: если не выйти на пенсию после 60 лет, а перенести её на пять лет, то при пенсии в семь тысяч гривен можно потерять 420 тысяч гривен выплат. Несмотря на то, что размер выплат увеличится, "окупать" упущенное придется годами.

Таким образом, трудоустройство после выхода на пенсию имеет свои плюсы и минусы. Но каждый человек имеет право самостоятельно решать, работать ли после достижения 60 лет. Это зависит от многих факторов, в частности от страхового стажа.

Что ещё следует знать работающим пенсионерам

Напомним, что намерение отложить выход на пенсию следует официально зафиксировать. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Пенсионеры могут работать и на государственной службе. Но после 70 лет для государственных служащих действуют некоторые ограничения относительно пребывания в должности.