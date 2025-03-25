Государство задолжало пенсионерам почти 80 миллиардов гривен

Государство накопило почти 80 миллиардов гривен долга перед пенсионерами. Речь идет о долгах по решениям судов, которые оно проиграло по делам о начислении и перерасчете пенсий.

ПФУ задолжал миллиарды гривен

Задолженность постоянно растет из-за большого количества судебных исков, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Экономическая правда".

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Сколько судов выиграли пенсионеры:

в 2023 году пенсионеры выиграли 240 тысяч дел;

в 2024-м – еще более 100 тысяч;

только за первые два месяца 2025 года – уже более 18 тысяч.

Важно! Чаще всего суды обязывают Пенсионный фонд Украины сделать перерасчет пенсии задним числом и компенсировать недополученные суммы. Также фонд вынужден выплачивать миллиарды гривен повышенных пенсий по решениям судов.

На чьей стороне суд

Большинство решений в пользу пенсионеров принимаются по делам так называемых спецпенсионеров – лиц, которые имеют право на пенсию по специальным законам, а не на общих основаниях.

К этой категории относятся, в частности, бывшие военные, правоохранители, прокуроры, судьи и другие служащие. В некоторых случаях суды ссылаются на законы, которые уже утратили силу.

Обратите внимание! Чтобы уменьшить давление на бюджет, правительство пытается изменить подходы к начислению таких пенсий, но эти шаги часто оспариваются в судах.