Почему пенсионеры со статусом ВПЛ не получают выплат

Министерство социальной политики Украины не подтвердило информацию о блокировке банковских карт украинских граждан. Во-первых, потому что законодательство не содержит таких положений, во-вторых, Минсоцполитики не обладает соответствующими полномочиями.

Пояснения Министерства

В Минсоцполитики отмечают, что выплаты пенсионерам могут приостановить, если на то есть конкретное основание. В частности, если пенсионер-переселенец, зарегистрирован до 24 февраля 2022 года, не использует свою карточку более 6 месяцев и по ней не происходит никаких финансовых операций.

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В таких случаях пенсия продолжает начисляться, но не переводится на карту до выяснения обстоятельств.

Это связано с тем, что многие пенсионеры-переселенцы проживают на оккупированных территориях, где государство не может быстро установить, имеет ли владелец карты к ней доступ и является ли он живым, учитывая высокие риски войны.

Как подтвердить личность, чтобы возобновить выплаты

! Для восстановления выплат пенсионер должен подтвердить, что он жив и самостоятельно пользуется своей картой. К тому времени пенсия сохраняется в Пенсионном фонде и будет пересчитана после подтверждения личности. Никакой блокировки карточек на самом деле не происходит.

Пенсионеры, находящиеся на территории, контролируемой Украиной, могут посетить любое отделение Ощадбанка для идентификации. Те, кто находится за границей или на территориях, временно не под контролем Украины, имеют два варианта для подтверждения своей личности:

Авторизация в личном кабинете на сайте электронных услуг Пенсионного фонда через квалифицированную электронную подпись "Дія.Підпис", которую можно создать в мобильном приложении Единого государственного вебпортала электронных услуг; Обращение в зарубежное дипломатическое учреждение Украины для получения справки о том, что лицо живое. Справку вместе с заявлением о продлении выплат пенсии следует отправить по почте в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда по месту регистрации.

этот процесс возможно также осуществить онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда, добавив сканированную копию справки о жизни с электронной подписью.