Повысят ли минимальную пенсию до 6000 гривен в 2027 году

В Украине готовят кардинальное обновление системы социальных выплат, которое изменит подходы к начислению ежемесячных выплат. Масштабные нововведения затронут миллионы граждан, заставив их по-новому взглянуть на свой трудовой стаж.

Какой будет минимальная пенсия в 2027 году

В 2027 году украинские пенсионеры могут получить более высокие выплаты. В то же время пока нет оснований говорить, что минимальная пенсия автоматически составит 6 000 гривен. Уже сейчас известно, что в проекте Государственного бюджета на 2027 год предусмотрено повышение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В проекте этот показатель предлагается установить на уровне 2 878 гривен. Для сравнения: в 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен. Таким образом, предусмотренное бюджетом повышение составляет 283 гривны, или около 10,9%.

Соответственно, при условии принятия бюджета в предложенных параметрах, минимальная пенсия, размер которой определяется на уровне этого прожиточного минимума, также увеличится.

Важно! Это не означает, что в 2027 году все пенсионеры будут получать именно 2 878 гривен: для многих категорий действуют дополнительные минимальные гарантии, надбавки и доплаты, а размер пенсии зависит от страхового стажа, заработка и других обстоятельств.

Могут ли выплаты вырасти до 6 тысяч гривен

Отдельно Минсоцполитики работает над реформой солидарной пенсионной системы. Одним из предложений является установление совокупного уровня пенсионных выплат не ниже 6 000 гривен. Предлагаемая модель предусматривает две составляющие пенсии: базовую и страховую.

Базовая часть должна обеспечивать определенный минимальный уровень дохода;

страховая часть будет зависеть, в частности, от страхового стажа и заработка человека.

В Минсоцполитики отмечают, что такая модель в первую очередь может затронуть примерно треть нынешних пенсионеров, получающих самые низкие выплаты. Поэтому пока некорректно говорить, что с 1 января 2027 года всем пенсионерам автоматически повысят выплаты до 6 000 гривен.

Будет ли еще одно повышение пенсий

Напомним, помимо изменения прожиточного минимума, в 2027 году предусмотрено проведение ежегодной индексации пенсий. В Бюджетной декларации на 2027–2029 годы при расчете расходов Пенсионного фонда уже учтены затраты на проведение ежегодной индексации пенсий. В то же время конкретный процент повышения на 2027 год пока не определен.