Якою буде мінімальна пенсія у 2027 році

У 2027 році українські пенсіонери можуть отримати вищі виплати. Водночас наразі немає підстав говорити, що мінімальна пенсія автоматично становитиме 6 000 гривень. Уже зараз відомо, що в проєкті Державного бюджету на 2027 рік передбачене підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У проєкті цей показник пропонується встановити на рівні 2 878 гривень. Для порівняння, у 2026 році цей показник становить 2 595 гривень. Таким чином, передбачене бюджетом підвищення становить 283 гривні, або близько 10,9%.

Відповідно, за умови ухвалення бюджету в запропонованих параметрах, мінімальна пенсія, розмір якої визначається на рівні цього прожиткового мінімуму, також зросте.

Важливо! Це не означає, що у 2027 році всі пенсіонери отримуватимуть саме 2 878 гривень: для багатьох категорій діють додаткові мінімальні гарантії, надбавки та доплати, а розмір пенсії залежить від страхового стажу, заробітку та інших обставин.

Чи можуть виплати зрости до 6 тисяч гривень

Окремо Мінсоцполітики працює над реформою солідарної пенсійної системи. Однією з пропозицій є встановлення сукупного рівня пенсійної виплати не нижче 6 000 гривень. Запропонована модель передбачає дві складові пенсії: базову та страхову.

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Базова частина має забезпечувати певний мінімальний рівень доходу;

Страхова залежатиме, зокрема, від страхового стажу та заробітку людини.

У Мінсоцполітики зазначають, що така модель насамперед може вплинути на приблизно третину нинішніх пенсіонерів, які мають найнижчі виплати. Тому наразі некоректно говорити, що з 1 січня 2027 року всім пенсіонерам автоматично підвищать виплати до 6 000 гривень.

Чи буде ще одне підвищення пенсій

Нагадаємо, окрім зміни прожиткового мінімуму, у 2027 році передбачене проведення щорічної індексації пенсій. У Бюджетній декларації на 2027-2029 роки під час розрахунку видатків Пенсійного фонду вже врахували витрати на проведення щорічної індексації пенсій. Водночас конкретний відсоток підвищення на 2027 рік наразі не визначений.