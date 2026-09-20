Що відомо про березневу індексацію та кого вона стосується

У проєкті Державного бюджету на 2027 рік уряд уже заклав кошти на щорічний перерахунок пенсій, який традиційно відбудеться у березні та охопить близько 10 мільйонів українців. Для Пенсійного фонду передбачили трансферт у розмірі 292,82 мільярда гривень, що на 41,51 мільярда більше за цьогорічні видатки.

За словами депутатки Ольги Василевської-Смаглюк, точний коефіцієнт та остаточний розмір підвищення Кабмін визначить ближче до весни.

Зверніть увагу! Розмір доплати залежатиме від двох основних економічних чинників – рівня офіційної інфляції та темпів зростання середньої заробітної плати, з якої сплачують ЄСВ.

Хто може отримати додаткові гроші вже зараз

Поки загальна індексація лише планується, деякі пенсіонери мають право на щомісячні бонуси. Зокрема, громадяни з особливими заслугами перед державою (наприклад, Герої України) додатково отримують 1038 гривень до основної виплати незалежно від віку та стажу.

Також держава гарантує пенсію у розмірі щонайменше 30% від заробітної плати рідним військовослужбовця у разі його загибелі через нещасний випадок, що стався поза виконанням службових обов'язків.

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Які рішення щодо виплат ухвалювалися раніше

Нагадаємо, що основний етап підвищення доходів українців відбувся 1 березня 2026 року, коли виплати проіндексували на 12,1%. Тоді мінімальна надбавка склала 100 гривень, а максимальна була обмежена сумою у 2595 гривень. Водночас восени нової масової індексації не буде, адже такий перерахунок проводять лише раз на рік.

Проте в Україні продовжує діяти автоматична система вікових доплат. Як пояснюють у Пенсійному фонді, після досягнення 70 років пенсіонерам щомісяця додають 300 гривень, від 75 років – 456 гривень, а довгожителям від 80 років – 570 гривень. Головна вимога для отримання цих грошей – загальна сума пенсії разом з усіма надбавками не повинна перевищувати ліміт у 10 340 гривень.