Что известно о мартовской индексации и кого она касается

В проекте Государственного бюджета на 2027 год правительство уже заложило средства на ежегодный перерасчет пенсий, который традиционно состоится в марте и охватит около 10 миллионов украинцев. Для Пенсионного фонда предусмотрен трансферт в размере 292,82 миллиарда гривен, что на 41,51 миллиарда больше, чем расходы в этом году.

По словам депутата Ольги Василевской-Смаглюк, точный коэффициент и окончательный размер повышения Кабмин определит ближе к весне.

Обратите внимание! Размер доплаты будет зависеть от двух основных экономических факторов – уровня официальной инфляции и темпов роста средней заработной платы, с которой уплачивается ЕСВ.

Кто может получить дополнительные деньги уже сейчас

Пока общая индексация только планируется, некоторые пенсионеры имеют право на ежемесячные бонусы. В частности, граждане с особыми заслугами перед государством (например, Герои Украины) дополнительно получают 1038 гривен к основной выплате независимо от возраста и стажа.

Также государство гарантирует пенсию в размере не менее 30% от заработной платы родным военнослужащего в случае его гибели в результате несчастного случая, произошедшего вне исполнения служебных обязанностей.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Какие решения относительно выплат принимались ранее

Напомним, что основной этап повышения доходов украинцев состоялся 1 марта 2026 года, когда выплаты были проиндексированы на 12,1%. Тогда минимальная надбавка составила 100 гривен, а максимальная была ограничена суммой в 2595 гривен. В то же время осенью новой массовой индексации не будет, ведь такой перерасчет проводят только раз в год.

Однако в Украине продолжает действовать автоматическая система возрастных надбавок. Как поясняют в Пенсионном фонде, по достижении 70 лет пенсионерам ежемесячно добавляют 300 гривен, с 75 лет – 456 гривен, а долгожителям от 80 лет – 570 гривен. Главное условие для получения этих денег – общая сумма пенсии вместе со всеми надбавками не должна превышать лимит в 10 340 гривен.