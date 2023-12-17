Пенсия в Украине: как ее перерасчитывают работающим и неработающим пенсионерам

Несмотря на войну, украинцы продолжают получать пенсии и другие социальные выплаты. О том, чем отличается механизм перерасчета пенсий для работающих и не работающих пенсионеров – читайте дальше.

Как перерасчитывают пенсии пенсионерам

У некоторых украинцев размер минимальной пенсии и надбавки за сверхурочный стаж – привязаны к прожиточному минимуму. Когда прожиточный минимум повышают – автоматически нетрудоустроенным перерасчитывают пенсию.

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Что касается трудоустроенных пенсионеров, то им пенсии в таком случае не перерасчитывают. Когда человек увольняется, то пенсию перерасчитывают с учетом более актуального прожиточного минимума, действующего на момент увольнения.

Похожа ситуация и с новыми доплатами, которые зависят от стажа и возраста. Для наглядности напомним, что с 1 декабря у лиц моложе 70 лет при стаже у женщин 30 лет и у мужчин 35 лет общий размер пенсии со всеми надбавками не может быть ниже 2500 гривен. У кого пенсии до декабря были ниже, то их должны были подтянуть до указанного размера. Но это касается только неработающих граждан. Для работающих остались прежние размеры. Они могут быть пересмотрены только в случае увольнения,

– объяснил эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин.

Такой же механизм действует на тех, у кого минимальная пенсия по возрасту зависит от размера минимальной зарплаты по стране.

В каких случаях пенсия не назначается

Право на пенсионные выплаты зависит от того, является пенсионер трудоустроенным или нет. Кроме того, от этого зависит и размер пенсии. При этом:

Пенсия за выслугу лет назначается после того, как пенсионер покидает работу. И это дает право на пенсию. Если лицо и дальше трудоустроено после назначения на пенсию за выслугу лет, то выплаты этой пенсии прекращаются. А возобновляются сразу после увольнения с работы.

назначается после того, как пенсионер покидает работу. И это дает право на пенсию. Если лицо и дальше трудоустроено после назначения на пенсию за выслугу лет, то выплаты этой пенсии прекращаются. А возобновляются сразу после увольнения с работы. Но есть исключение, которое касается должности помощника учителя в общеобразовательном учебном заведении. Эта должность не дает права на назначение пенсии за выслугу лет, поэтому на период работы на этой должности пенсия за выслугу лет выплачивается.

Какая разница в размерах пенсий

Сегодня разница в размерах пенсий работающих и не работающих пенсионеров несущественна. Важно помнить, что при устройстве на работу необходимо сразу сообщить Пенсионный фонд.

В противном случае – произойдет переплата пенсии, которую потом начнут исчислять.

Обратите внимание! Формула расчета основного размера пенсии по возрасту для обеих категорий пенсионеров остается неизменной. То есть она в обоих случаях одинакова.