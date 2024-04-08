Прекращение выплат для пенсионеров: почему так может произойти

Некоторые пенсионеры могут потерять свои выплаты. Речь идет, в частности, о лицах, которые решили устроиться на работу.

Почему уменьшаются выплаты

Пенсионеры могут частично потерять свои выплаты, если не сообщат о своем трудоустройстве в ПФУ. Речь идет и о том, когда гражданин решил начать предпринимательскую деятельность, после выхода на заслуженный отдых.

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Известить ПФУ, в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", нужно в течение 10 дней после трудоустройства. Если лицо не сделало это вовремя, оно может потерять значительную часть пенсии.

Сообщить Пенсионный фонд можно как онлайн, так и оффлайн. В частности, через личный кабинет вебпортала электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Что будет в случае неуведомления

Лицу не удастся скрывать свои дополнительные доходы от Пенсионного фонда, поскольку ПФУ проводит регулярную сверку данных с государственными реестрами:

общеобязательного государственного социального страхования;

юридических лиц-предпринимателей;

физических лиц-предпринимателей.

В случае, если будет выявлено нарушение, ПФУ просит гражданина добровольно вернуть средства. Когда пенсионер отказывается, Пенсионный фонд оставляет за собой право "забрать" до 20% от пенсии лица, в качестве компенсации за лишние выплаченные деньги.