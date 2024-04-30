Задержка выплат пенсий: о чем украинцев предупредил Шмыгаль

После начала полномасштабного вторжения, экономика Украины сильно пошатнулась. Восстановление экономического сектора продолжается до сих пор.

Почему могут задержать выплаты

Украинский бюджет наполняется из разных источников. В том числе и через внешнюю финансовую поддержку.

Читайте также Отключение света летом: хватит ли импорта электроэнергии для украинцев

В этом году чиновники США задерживали голосование за пакет помощи для Украины. При этом, Байден выражал активную поддержку украинской стороне.

19 апреля 2024 года наконец состоялось голосование и принятие указанного пакета на 61 миллиард долларов. Из этой суммы – 7,5 миллиарда долларов выделены на поддержку украинского бюджета.

Как этот вопрос решает правительство

В эфире телемарафона премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в этом году социальные выплаты будут поступать вовремя. Этому способствует помощь от американских партнеров.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Фактически мы точно уверены, что в этом году и в следующем году мы профинансируем все социальные платежи, все пенсии, все субсидии. То есть все, что государство должно выполнить, мы будем выполнять вовремя и в полном объеме.

Именно поддержка от США поможет Украине полноценно реализовывать свои планы. Речь идет о закрытии дефицита нынешнего бюджета.