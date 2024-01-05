Повышение пенсии дважды за год: как и когда изменятся выплаты
Источник:На пенсии
65-летних граждан ожидает повышения пенсионных выплат. Следовательно, за год пенсии вырастут дважды. О том, каких выплат ждать и от чего они зависят – читайте дальше.
Когда произойдет повышение
С 1 января 2024 года в Украине вырос размер минимальной зарплаты: теперь она составляет 7200 гривен.
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Согласно законодательству, 65-летние пенсионеры не могут получать менее 40% от этого показателя. Соответственно, у пенсионеров, достигших 65-летия – пенсия вырастет с 2680 гривен до 2840 гривен с января луны.
А уж в апреле минимальная зарплата увеличится до 8000 гривен. Как следствие, 65-летние пенсионеры смогут рассчитывать а увеличение минимальной пенсии – до 3 200 гривен.
Однако, при этом необходима наличие страхового стажа :
- для мужчин – 35 лет;
- для женщин – 30 лет.
Когда возрастут другие пенсии
В начале марта ожидается масштабная индексация пенсионных выплат. Во время этого пересчета пенсия некоторых граждан уменьшится.
Речь идет о тех лицах, которые имеют, по мнению правительства, завышены выплаты. Кто именно имеется в виду рассказала политическая деятельница Роксолана Пидласа, сообщает 24 Канал.
Те, кто сейчас получает самые маленькие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время, для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем снижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была справедливее.
Соответственно, максимальная пенсия выплата будет 23610 гривен вместо 20930 гривен.