От самых маленьких до самых больших: какие пенсии платят в Украине
Источник:На пенсии
Большинство пенсионеров в Украине получает невысокие выплаты. Сейчас 65% пенсионеров до сих пор получают пенсию до 5 тысяч гривен. О том, как изменятся выплаты в феврале и марте, читайте далее.
Какие размеры пенсий в Украине
На сегодня средний размер пенсии в Украине составляет – 5385,25 гривны. Однако, почти 30% пенсионеров до сих пор получают пенсию не выше 3000 гривен.
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Впрочем, по сравнению с прошлым годом, эта ситуация несколько улучшилась: таких пенсионеров стало меньше на 10%. Однако, 65% пенсионеров до сих пор получают пенсию до 5 тысяч гривен.
Сейчас пенсионные выплаты выглядят следующим образом:
- до 2000 гривен – получают 64,60 тысячи пенсионеров (0,6%);
- от 2001 до 3000 гривен – 3,06 миллиона пенсионеров (29,1%);
- от 3001 до 4000 гривен – 2,23 миллиона пенсионеров (21,3%);
- от 4001 до 5000 гривен – 1,57 миллиона пенсионеров (14,9%);
- от 5001 до 10 000 гривен – 2,44 миллиона пенсионеров (23,2%);
- более 10 000 гривен – 1,15 миллиона пенсионеров (10,9%).
У кого вырастут пенсии в феврале
Рост пенсий в феврале связан с достижением пенсионерами определенного возраста. Сейчас ПФУ предоставляет надбавки к пенсионным выплатам, в частности возрастные.
Размер возрастных надбавок следующий:
- 300 гривен – для пенсионеров от 70 до 74 лет включительно;
- 456 гривен – от 75 до 79 лет включительно;
- 570 гривен – от 80 лет.
Чего ждать пенсионерам в марте
В марте пройдет очередная индексация пенсий для украинцев. Пока что окончательно не известен размер мартовской индексации. Однако в Минсоцполитики предположили, что он составит 13%.
Однако далеко не всем увеличат выплаты из-за определенных условий. Не почувствуют индексации те, кто:
- вышел на пенсию менее 3 лет назад;
- получает высокие пенсии;
- получает расчетную пенсию, которая ниже минимальной.