От самых маленьких до самых больших: какие пенсии платят в Украине

Большинство пенсионеров в Украине получает невысокие выплаты. Сейчас 65% пенсионеров до сих пор получают пенсию до 5 тысяч гривен. О том, как изменятся выплаты в феврале и марте, читайте далее.

Какие размеры пенсий в Украине

На сегодня средний размер пенсии в Украине составляет – 5385,25 гривны. Однако, почти 30% пенсионеров до сих пор получают пенсию не выше 3000 гривен.

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Впрочем, по сравнению с прошлым годом, эта ситуация несколько улучшилась: таких пенсионеров стало меньше на 10%. Однако, 65% пенсионеров до сих пор получают пенсию до 5 тысяч гривен.

Сейчас пенсионные выплаты выглядят следующим образом:

до 2000 гривен – получают 64,60 тысячи пенсионеров (0,6%);

от 2001 до 3000 гривен – 3,06 миллиона пенсионеров (29,1%);

от 3001 до 4000 гривен – 2,23 миллиона пенсионеров (21,3%);

от 4001 до 5000 гривен – 1,57 миллиона пенсионеров (14,9%);

от 5001 до 10 000 гривен – 2,44 миллиона пенсионеров (23,2%);

более 10 000 гривен – 1,15 миллиона пенсионеров (10,9%).

У кого вырастут пенсии в феврале

Количество пенсионеров в Украине сегодня составляет чуть больше 10 миллионов.

Рост пенсий в феврале связан с достижением пенсионерами определенного возраста. Сейчас ПФУ предоставляет надбавки к пенсионным выплатам, в частности возрастные.

Размер возрастных надбавок следующий:

300 гривен – для пенсионеров от 70 до 74 лет включительно;

456 гривен – от 75 до 79 лет включительно;

570 гривен – от 80 лет.

Чего ждать пенсионерам в марте

Эта надбавка начисляется автоматически в месяц, когда пенсионер достигает определенного возраста. Она добавляется к пенсии.

В марте пройдет очередная индексация пенсий для украинцев. Пока что окончательно не известен размер мартовской индексации. Однако в Минсоцполитики предположили, что он составит 13%.

Однако далеко не всем увеличат выплаты из-за определенных условий. Не почувствуют индексации те, кто:

вышел на пенсию менее 3 лет назад;

получает высокие пенсии;

получает расчетную пенсию, которая ниже минимальной.

! В последнем случае государство доплачивает пенсионерам, чьи выплаты не дотягивают до минимальных, чтобы они выровнялись. После индексации сумма увеличения просто заменит доплату от государства, поэтому фактически для таких лиц ничего не изменится.