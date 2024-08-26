Перебои в энергосистеме Молдовы: последствия массированного удара России по Украине

В Молдове начались перебои в энергетической системе. Российские атаки на инфраструктуру Украины привели к нарушению поставок электроэнергии, что повлияло соседнюю страну, Молдову.

Перебои в молдавской энергосистеме

Молдавский оператор Moldelectrica сообщил о перебоях в энергосистеме из-за утренней атаки России на украинскую критическую инфраструктуру. Впрочем, серьезных проблем в энергетическом секторе Молдовы – не прогнозируется.

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Сейчас ситуация под контролем. У нас достаточно местной генерации, чтобы справиться с незначительными перебоями,

– заявили в компании.

Компания сообщает, что пока нет риска отключения потребителей в Республике Молдова, несмотря на зафиксированные случаи отключения электроэнергии между 8:00 и 9:00 утра.

Почему Молдова страдает от российских атак на Украину

Украина синхронизировалась с европейской энергосистемой и начала экспорт электроэнергии в несколько европейских стран еще в марте 2022 года. Следовательно, в Молдове украинская энергетика составляет ощутимую долю от общего потребления, а потому в результате атак России на Украину, соседняя страна испытывает соответствующие последствия.

То есть, когда российские войска атакуют украинскую энергосистему - возникает дефицит энергии, которую Молдавская ГРЭС не может компенсировать. В связи с этим вводится аварийный режим отключений электричества. В том числе отключаются линии соединения с Евросоюзом, чтобы избежать проблем на этих маршрутах.

Обратите внимание! Такие отключения необходимы для того, чтобы стабилизировать соотношение между потреблением и производством электроэнергии.