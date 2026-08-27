Ситуация с российскими активами: в Европейской комиссии прокомментировали

Вопрос о передаче Украине замороженных российских активов не снимался с повестки дня в Евросоюзе. Он находится там с момента заседания Европейской Рады 18 декабря 2025 года.

Что сообщили в Европейской комиссии

В частности, Еврокомиссия готова оказать любую помощь, которая может понадобиться в этом контексте, что заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Балаж Уйвари.

СМИ писали, что четыре страны ЕС направили Еврокомиссии письмо с просьбой возобновить работу над передачей замороженных активов. Уйвари отметил, что на данный момент никакого письма получено не было, но вопрос "никогда не снимался с повестки дня".

Оно находится в повестке дня со времени заседания Европейского совета 18 декабря прошлого года, на котором лидеры призвали Раду и Парламент продолжать изучать правовые и технические аспекты потенциального репарационного займа, который основывался бы именно на замороженных российских активах, расположенных в Европейском Союзе,

– сказал Балаж Уйвари.

Главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо добавила, что Европейская комиссия действительно готова рассмотреть этот вопрос. По ее словам, в прошлом году не было достаточной поддержки для продвижения этого варианта.

Но если этот вопрос вновь поднимут, то Еврокомиссия должна его рассмотреть.

Напомним, что Бельгия не имеет возражений против передачи российских активов, но стране нужен механизм, который снизит потенциальные юридические риски.

СМИ писали, что четыре государства действительно призывают вернуться к вопросу о замороженных российских активах. Они опасаются, что Украина столкнется с финансовым кризисом.