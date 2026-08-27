Що повідомили у Європейській комісії

Зокрема, Єврокомісія готова надати будь-яку допомогу, яка може знадобитися в цьому контексті, про що заявив речник Європейської комісії Балаж Уйварі.

ЗМІ писали, що чотири країни ЄС надіслали Єврокомісії листа з проханням відновити роботу над передачею заморожених активів. Уйварі зазначив, що жодного листа наразі не було отримано, але питання "ніколи не знімалось з порядку денного".

Воно перебуває на порядку денному з часу засідання Європейської ради 18 грудня минулого року, на якому лідери закликали Раду та Парламент продовжувати вивчати правові та технічні аспекти потенційної репараційної позики, яка базувалася б саме на заморожених російських активах, розміщених в Європейському Союзі,

– сказав Балаж Уйварі.

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо додала, що Європейська комісія дійсно готова розглянути це питання. За її словами, торік не було достатньої підтримки для просування цього варіанту.

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Але якщо це питання знову порушать, то Єврокомісія має його розглянути.

Нагадаємо, що Бельгія не має заперечень щодо передачі російських активів Але країна потребує механізму, який зменшить потенційні юридичні ризики.

Медіа писали, що чотири держави дійсно закликають повернутися до питання заморожених російських активів. Вони непокояться, що Україна зіткнеться з фінансовою кризою.