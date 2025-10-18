Новый раунд переговоров: в США и Китае готовятся к следующей встрече: в США и Китае
- США и Китай готовятся к новому раунду переговоров.
- В частности Дональд Трамп выразил оптимизм относительно встречи с китайским президентом Си Цзиньпином.
Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем запланирован на следующую неделю. Министру финансов США Скотту Бессенту и вице-премьеру Китая Хэ Лифену придется обсуждать пути снижения напряжения между двумя крупнейшими экономиками мира.
Что сейчас происходит между Вашингтоном и Пекином?
Бессент сообщил, что в пятницу вечером он провел онлайн-разговор с Хэ, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Ранее глава Минфина описал свои дискуссии с китайским вице-премьером как "откровенные и детальные" и подтвердил планы встретиться лично на следующей неделе. В виртуальных переговорах также принял участие торговый представитель США Джемисон Грир.
Хе, я и делегация встретимся в Малайзии – вероятно, через неделю от завтра – чтобы подготовиться к встрече двух президентов,
– сказал Бессент.
Государственное агентство Синьхуа сообщило, что стороны провели откровенный, глубокий и конструктивный обмен мнениями по важным вопросам в сфере двусторонних экономических и торговых отношений.
Комментарии Бессента прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно того, что переговоры с китайскими чиновниками могут привести к договоренностям, которые снизят напряжение после его угроз резко повысить пошлины.
Важно! В целом эти заявления свидетельствуют о попытке Вашингтона успокоить опасения относительно возможной полномасштабной торговой войны с Пекином, которая могла бы серьезно ударить по мировой экономике.
Дональд Трамп заявил, что считает, что "все хорошо". Он добавил, что США ладят с Китаем.
Президент Соединенных Штатов также отметил, что ожидает, что его запланированная встреча с президентом КНР Си Цзиньпином, которая должна состояться в этом месяце в Южной Корее на полях саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, состоится по плану.
Еще неделю назад Трамп намекал, что может отменить свою первую личную встречу с Си после возвращения в Белый дом. Американский лидер возмутился заявлением китайского правительства о введении масштабного контроля над критически важными редкоземельными элементами.
Напомним! Тогда он также объявил о 100% дополнительной пошлине на импорт китайских товаров, которая должна была вступить в силу 1 ноября.
Однако в пятницу Трамп назвал возвращение к сверхвысоким тарифам "неустойчивым".
Ранее в этом году США и Китай достигли перемирия, по которому Вашингтон приостановил введение 145% тарифов на китайские товары, а Пекин пообещал возобновить поставки редкоземельных магнитов. Это соглашение должно завершиться в ноябре.
Предстоящие переговоры станут новой попыткой достичь торгового взаимопонимания после уже четырех раундов двусторонних встреч. Ранее Бессент и Хэ проводили переговоры в:
- Мадриде;
- Стокгольме;
- Лондоне;
- Женеве.
На этот раз местом встречи станет Куала-Лумпур, столица Малайзии. На следующей неделе там также состоится саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который соберет многих мировых лидеров.
Я думаю, что напряжение спало,
– сказал Скотт Бессент.
Заметьте! Он выразил надежду, что Китай покажет то же уважение, которое США продемонстрировали им. В частности Бессент уверен, что Трамп, благодаря своим отношениям с президентом Си, сможет вернуть все в правильное русло.
Как торговая война между странами может повлиять на мировую экономику?
Международный валютный фонд говорит о "значительных рисках снижения" глобального роста. Об этом говорится в материале Bloomberg.
Если эти риски все же материализуются в виде высоких тарифов и сбоев в цепях поставок, то крупнейшие экономики мира пострадают.
В частности рост может быть ниже на 0,3 пункта. А если возникнет дальнейшая напряженность, то это будет означать риски снижения для Китая.
Как ситуация угрожает Украине?
- Украина может пострадать от торговой войны США и Китая за редкоземельные металлы. В частности дело в войне, которую развязала Россия.
- Отмечается, что успехи Украины в использовании дронов почти полностью зависят от электроники и магнитов из Китая. Поэтому сейчас Киев волнует стабильность поставок китайских технологий.