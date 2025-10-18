Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем запланирован на следующую неделю. Министру финансов США Скотту Бессенту и вице-премьеру Китая Хэ Лифену придется обсуждать пути снижения напряжения между двумя крупнейшими экономиками мира.

Что сейчас происходит между Вашингтоном и Пекином?

Бессент сообщил, что в пятницу вечером он провел онлайн-разговор с Хэ, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Противостояние продолжается: как действия Си и Трампа влияют на мировые акции

Ранее глава Минфина описал свои дискуссии с китайским вице-премьером как "откровенные и детальные" и подтвердил планы встретиться лично на следующей неделе. В виртуальных переговорах также принял участие торговый представитель США Джемисон Грир.

Хе, я и делегация встретимся в Малайзии – вероятно, через неделю от завтра – чтобы подготовиться к встрече двух президентов,

– сказал Бессент.

Государственное агентство Синьхуа сообщило, что стороны провели откровенный, глубокий и конструктивный обмен мнениями по важным вопросам в сфере двусторонних экономических и торговых отношений.

Комментарии Бессента прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно того, что переговоры с китайскими чиновниками могут привести к договоренностям, которые снизят напряжение после его угроз резко повысить пошлины.

Важно! В целом эти заявления свидетельствуют о попытке Вашингтона успокоить опасения относительно возможной полномасштабной торговой войны с Пекином, которая могла бы серьезно ударить по мировой экономике.

Дональд Трамп заявил, что считает, что "все хорошо". Он добавил, что США ладят с Китаем.

Президент Соединенных Штатов также отметил, что ожидает, что его запланированная встреча с президентом КНР Си Цзиньпином, которая должна состояться в этом месяце в Южной Корее на полях саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, состоится по плану.

Еще неделю назад Трамп намекал, что может отменить свою первую личную встречу с Си после возвращения в Белый дом. Американский лидер возмутился заявлением китайского правительства о введении масштабного контроля над критически важными редкоземельными элементами.

Напомним! Тогда он также объявил о 100% дополнительной пошлине на импорт китайских товаров, которая должна была вступить в силу 1 ноября.

Однако в пятницу Трамп назвал возвращение к сверхвысоким тарифам "неустойчивым".

Ранее в этом году США и Китай достигли перемирия, по которому Вашингтон приостановил введение 145% тарифов на китайские товары, а Пекин пообещал возобновить поставки редкоземельных магнитов. Это соглашение должно завершиться в ноябре.

Предстоящие переговоры станут новой попыткой достичь торгового взаимопонимания после уже четырех раундов двусторонних встреч. Ранее Бессент и Хэ проводили переговоры в:

Мадриде; Стокгольме; Лондоне; Женеве.

На этот раз местом встречи станет Куала-Лумпур, столица Малайзии. На следующей неделе там также состоится саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который соберет многих мировых лидеров.

Я думаю, что напряжение спало,

– сказал Скотт Бессент.

Заметьте! Он выразил надежду, что Китай покажет то же уважение, которое США продемонстрировали им. В частности Бессент уверен, что Трамп, благодаря своим отношениям с президентом Си, сможет вернуть все в правильное русло.

Как торговая война между странами может повлиять на мировую экономику?

Международный валютный фонд говорит о "значительных рисках снижения" глобального роста. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Если эти риски все же материализуются в виде высоких тарифов и сбоев в цепях поставок, то крупнейшие экономики мира пострадают.

В частности рост может быть ниже на 0,3 пункта. А если возникнет дальнейшая напряженность, то это будет означать риски снижения для Китая.

Как ситуация угрожает Украине?