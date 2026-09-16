После смерти мужа или жены можно получать более высокую пенсию

После смерти мужа или жены финансовое положение второго из супругов может измениться. В законодательстве предусмотрены случаи, когда это влияет и на размер пенсионных выплат.

Кто может получать более высокую пенсию после смерти мужа или жены?

После смерти одного из супругов второй может иметь право на пенсию в связи с потерей кормильца. В то же время такая выплата назначается не во всех случаях, поэтому для этого должны быть выполнены предусмотренные законодательством условия, напоминает Пенсионный фонд.

Если человек уже получает собственную пенсию, он также может претендовать на переход на другой вид выплаты. В некоторых случаях это позволяет получать больше ежемесячно, однако окончательная сумма зависит от конкретных обстоятельств.

От чего зависит размер выплаты?

Размер пенсии в связи с потерей кормильца рассчитывается с учетом пенсии, которую получал или должен был бы получать умерший.

Важное значение имеет также количество нетрудоспособных членов семьи, имеющих право на такую выплату.

Поэтому для одного человека переход на пенсию в связи с потерей кормильца может быть финансово выгоднее, тогда как в другом случае размер выплаты может существенно не измениться. Окончательная сумма определяется индивидуально.

Можно ли перейти на другой вид пенсии?

Так, при наличии соответствующего права человек может перейти со своей пенсии на пенсию в связи с потерей кормильца. Перед оформлением стоит выяснить, какова будет новая сумма выплаты, ведь пенсионные выплаты рассчитываются по разным правилам.

Обратите внимание! Особенно это актуально для тех, чья собственная пенсия невелика, а у умершего супруга или супруги был значительно больший страховой стаж или заработок.

Еще один важный момент – переход на пенсию в связи с потерей кормильца не происходит автоматически. Человеку необходимо обратиться в ПФУ с заявлением и документами, после чего специалисты проведут необходимый расчет.

Также мы ранее писали о том, что в Украине пенсии могут пересчитываться по разным причинам, например, в связи с изменением законодательства, индексацией или приобретением дополнительного страхового стажа. В некоторых случаях для этого не нужно подавать заявление, ведь перерасчет проводится автоматически.