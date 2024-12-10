Как вернуть средства, переплаченные за коммунальные услуги

Иногда, при оплате коммунальных услуг, потребители могут ошибочно перевести средства не тому поставщику. Это может повлечь финансовые трудности.

Как вернуть средства

Согласно пункту 24 раздела III Правил поставки природного газа, в случае переплаты ошибочно уплаченная сумма зачисляется на оплату следующих счетов, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

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Однако, по письменному требованию потребителя, средства можно вернуть на текущий счет в течение пяти рабочих дней после подачи такого требования.

Для возврата средств нужно обратиться в Центр обслуживания клиентов предприятия, которое получило платеж. Для этого нужно лично предоставить следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

квитанцию об оплате.

Куда идти для возврата средств

Если вы хотите вернуть переплаченные средства, сначала сделайте ксерокопии всех необходимых документов. В случае написания заявления на возврат средств, предоставьте копии этих документов.

Если вы хотите получить деньги на ваш счет, вам необходимо подать справку из банка с реквизитами вашего карточного счета, в которой должен быть указан международный номер счета (IBAN). Эту информацию можно получить в банковском отделении.

Если средства нужно перевести на другой счет предприятия, необходимо подать заявление о переносе денег, указав дату зачисления, номер счета и новый счет для перевода. Также нужно предоставить подтверждение, что перевод был осуществлен неправильно.