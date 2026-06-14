Работающие пенсионеры могут лишиться части выплат: как это связано с перерасчетом пенсии

Пенсионеры, которые после выхода на заслуженный отдых продолжают работать, могут претендовать на пересмотр размера своих выплат. При этом такой перерасчет не гарантирует увеличения пенсии.

Почему после перерасчета работающие пенсионеры могут получать меньше?

Работающие пенсионеры имеют право периодически пересматривать размер своих пенсионных выплат, однако такой перерасчет не всегда означает увеличение суммы. При определенных обстоятельствах новый расчет может оказаться менее выгодным, из-за чего размер пенсии рискует уменьшиться.

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При перерасчете Пенсионный фонд учитывает не только страховой стаж, приобретенный после назначения пенсии, но и коэффициент заработной платы. Поэтому изменение этого показателя может повлиять на конечный результат.

Например! Если средняя зарплата в стране растет быстрее, чем заработок конкретного пенсионера, его индивидуальный коэффициент может стать ниже. В таком случае включение новой зарплаты в формулу расчета не приведет к повышению выплат, а в отдельных случаях может уменьшить их.

Поэтому работающий пенсионер может выбрать один из двух вариантов перерасчета: учесть только дополнительно приобретенный страховой стаж или провести перерасчет с одновременным учетом стажа и заработной платы.

В каких случаях проводят перерасчет?

Пересмотр пенсии осуществляется, если после ее назначения или предыдущего перерасчета человек приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа. Также перерасчет возможен по заявлению пенсионера, если дополнительный стаж меньше.

В каждом случае Пенсионный фонд сравнивает возможные варианты и применяет тот, который является более выгодным для получателя. Именно поэтому автоматический перерасчет, который проводится ежегодно, не должен ухудшать положение пенсионера.

Какие еще изменения ждут пенсионеров?