Пенсионные выплаты пересчитают с 1 апреля: кто и какие суммы может получить

Индексация пенсий, проводимая в Украине ежегодно, уже изменила выплаты для многих лиц. Однако с 1 апреля их пересчитают для еще одной категории пожилых людей.

Как произойдет перерасчет пенсий с 1 апреля?

Речь идет о работающих пенсионерах, о чем сообщил Иван Хомич, управляющий адвокат собственного Адвокатского бюро Ивана Хомича.

Читайте также Эта категория украинцев получит большие пенсии: чьи выплаты вырастут почти на 1 тысячу гривен

По словам эксперта, Пенсионный фонд пересматривает один из показателей, который используется для исчисления пенсии – это коэффициент страхового стажа.

Именно благодаря дополнительному стажу выплаты чаще всего и увеличиваются,

– говорится в материале.

В частности пересчитать пенсии могут при двух обстоятельствах:

после назначения пенсии или предыдущего перерасчета человек продолжал работать, а также приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа; с момента назначения пенсии или предыдущего перерасчета прошло два года, и за это время человек приобрел хотя бы определенный дополнительный стаж (даже если это меньше чем 24 месяца).

Если выполнено одно из двух условий, то ПФУ должен автоматически скорректировать расчет выплат, без дополнительного обращения: фонд имеет все необходимые сведения о страховом стаже и заработной плате.

Важно! Но адвокат предупредил: на практике Пенсионный фонд не всегда учитывает заработную плату. Чаще всего перерасчет работающему пенсионеру осуществляется именно за счет дополнительного страхового стажа. То есть увеличивается коэффициент, что в дальнейшем влияет на размер пенсии.

Иван Хомич рекомендует, после проведения перерасчета, получить распоряжение ПФУ и проверить, учтена ли зарплата. Однако отмечается: она учитывается только тогда, когда это выгодно пенсионеру.

Если ее учет уменьшает размер пенсии, фонд не принимает ее во внимание. Если же она, наоборот, повышает индивидуальный коэффициент заработка, Пенсионный фонд должен ее учесть,

– объяснил специалист.

Обратите внимание! Перерасчет проводится не ранее чем через два года после предыдущего. Поэтому иногда заявление все же надо подать. Например, если пенсионное обеспечение было оформлено в июне 2024 года, то перерасчет возникнет уже в июне 2026 года. Но автоматически ПФУ может провести его только с 1 апреля 2027 года.

Дополнительный стаж, при перерасчете пенсии, учитывается обязательно. В то же время учет зарплаты адвокат посоветовал всегда проверять.

Самостоятельно это сделать непросто, ведь пенсионные расчеты достаточно сложные. Поэтому во многих случаях целесообразно обратиться к специалисту для проверки правильности начислений,

– сказал Хомич.

Эксперт подчеркнул: точный процент повышения заранее знать невозможно, ведь размер пенсии у каждого человека индивидуален.

Кто не получит перерасчет в апреле 2026 года?

Специалист в частности объяснил, что перерасчет не проведут для лиц:

у которых после назначения пенсии или предыдущего перерасчета еще не прошло два года;

получателей специальных пенсий – военных, прокуроров, судей и т.д;

пенсионеров за выслугу лет, которые еще не достигли общего пенсионного возраста.

Напомним! Индексация пенсий проводится в Украине с 1 марта 2026 года – на 12,1%. Это на 4% больше, чем индекс инфляции зафиксирован за предыдущий год. Об этом говорится на Правительственном портале.

Что еще следует знать об индексации пенсий?