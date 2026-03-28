Апрель принесет еще один перерасчет пенсий: кто в списке счастливчиков

В апреле 2026 года для части украинцев предусмотрен повторный пересмотр пенсионных выплат. Уже совсем запланирован еще один этап перерасчета, который охватит отдельные категории пенсионеров.

Кому дополнительно пересчитают пенсию с 1 апреля?

В Украине с 1 апреля 2026 года проведут еще один этап предусмотренного законом перерасчета пенсий. Он будет касаться работающих пенсионеров, но не всех, пишет Пенсионный фонд.

Повезет тем, кто после назначения или предварительного пересмотра выплат продолжили работать и по состоянию на 1 марта 2026 года приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа. Именно для них предусмотрено обновление размера пенсии с учетом дополнительно накопленного стажа.

Справочно: Как показывает практика предыдущих лет, апрельский перерасчет охватывает более 600 тысяч человек. Всего в Украине насчитывается около 2,8 миллиона работающих пенсионеров, а средний размер их выплат составляет примерно 7,1 тысячи гривен.

Перерасчет осуществляется в зависимости от продолжительности приобретенного стажа после выхода на пенсию. Если по состоянию на 1 марта 2026 года человек имеет не менее 24 месяцев страхового стажа, при пересмотре учитывают этот стаж.

Впрочем, также могут использовать более выгодный показатель заработной платы, или тот, что применялся ранее, или полученный уже после назначения пенсии.

Будет ли перерасчет, если стаж меньше чем 24 месяца?

В случае, если дополнительный страховой стаж составляет менее 24 месяцев, перерасчет проводят только по истечении двух лет с момента назначения или предыдущего пересмотра пенсии, уточняет ПФУ. При этом учитывается исключительно страховой стаж, без обновления показателей заработной платы.

В то же время в Украине продолжает сокращаться общее количество пенсионеров. По состоянию на 1 января 2026 года выплаты получают 10 миллионов 167 тысяч человек, тогда как годом ранее их было 10 миллионов 343 тысячи. Для сравнения, в 2021 году этот показатель превышал 11 миллионов.

Справочно: За последние пять лет общее количество пенсионеров уменьшилось на 8,65%. Наибольшее сокращение наблюдается среди пенсионеров по возрасту – более чем на 11%, а также среди получателей пенсий за выслугу лет – почти на 15%. Количество лиц, получающих пенсии по инвалидности, остается относительно стабильным.

Что известно о весенней индексации пенсии?