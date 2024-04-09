Помощь сразу на всю семью: для переселенцев в Дії появилась новая опция
9 апреля 2024, 13:46Читати новину українською
Источник:Действие
В Дії обновились сервисы оказания помощи для внутренне перемещенных лиц. Теперь в приложении можно получить справку ВПЛ и финансовую помощь сразу на всю семью.
Что изменилось
Новые услуги будут доступны для тех украинцев, которые еще не оформили статус ВПЛ. Обновление услуг Дія разработала совместно с Минцифры.
Читайте также Новая помощь для ВПЛ: кто получит дополнительные деньги
Теперь с помощью приложения Дія возможно:
- заполнить единую заявку на получение справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ) для всей семьи: для себя, супругов и детей, которые выехали из-за военных действий вместе с заявителем;
- зарегистрировать выплаты для новорожденных детей после перемещения. Финансирование для всех членов семьи будет поступать на один банковский счет.
Как получить справку ВПЛ
Чтобы получить справку ВПЛ и финансовую помощь через Дію, обновите приложение и выполните следующие шаги:
- Войдите в приложение и выберите "Сервисы", а затем - "Получить статус ВПЛ".
- Укажите ваше текущее местонахождение и подтвердите геолокацию.
- Заполните информацию о членах вашей семьи.
- Выберите карточку "еПоддержка" для получения финансовой помощи.
- Определите, какого вида помощь вам необходима (медицинское обслуживание, образование или гуманитарная помощь) и оставьте контактные данные.
Справка ВПЛ отобразится в профиле в Дії наряду с другими цифровыми документами, а средства будут переведены на карту "еПоддержка".