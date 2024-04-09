Помощь сразу на всю семью: для переселенцев в Дії появилась новая опция

В Дії обновились сервисы оказания помощи для внутренне перемещенных лиц. Теперь в приложении можно получить справку ВПЛ и финансовую помощь сразу на всю семью.

Что изменилось

Новые услуги будут доступны для тех украинцев, которые еще не оформили статус ВПЛ. Обновление услуг Дія разработала совместно с Минцифры.

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Теперь с помощью приложения Дія возможно:

заполнить единую заявку на получение справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ) для всей семьи: для себя, супругов и детей, которые выехали из-за военных действий вместе с заявителем;

зарегистрировать выплаты для новорожденных детей после перемещения. Финансирование для всех членов семьи будет поступать на один банковский счет.

Как получить справку ВПЛ

! Ранее нужно было подавать отдельные заявления на каждого члена семьи, и не было возможности оформить онлайн выплаты для детей, рожденных после перемещения.

Чтобы получить справку ВПЛ и финансовую помощь через Дію, обновите приложение и выполните следующие шаги:

Войдите в приложение и выберите "Сервисы", а затем - "Получить статус ВПЛ". Укажите ваше текущее местонахождение и подтвердите геолокацию. Заполните информацию о членах вашей семьи. Выберите карточку "еПоддержка" для получения финансовой помощи. Определите, какого вида помощь вам необходима (медицинское обслуживание, образование или гуманитарная помощь) и оставьте контактные данные.

Справка ВПЛ отобразится в профиле в Дії наряду с другими цифровыми документами, а средства будут переведены на карту "еПоддержка".