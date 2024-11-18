Уже шестой раз: Греция заблокировала перевалку российской нефти у своих берегов

ВМС Греции продолжили серию военно-морских учений в Лаконийском заливе. Они продлятся еще 4 месяца.

Греция блокирует перевалку нефти из России

Военные учения на берегах Греции продлили еще на четыре месяца. Они должны были завершиться 15 ноября, но теперь продлятся до середины марта, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Лаконский залив стал важным маршрутом для торговцев, которые пытаются обойти санкции Европейского Союза, наложенные на Россию. В ответ на это Греция объявила о проведении в мае военно-морских учений в этом районе, которые не позволят коммерческим судам заходить в регион.

Правительство Греции заявило, что недавние военные учения имеют целью предотвратить перевозку товаров, которые считаются рискованными для безопасности на море.

Напомним! На этой неделе ВМС Греции объявили о продлении срока действия своих рекомендаций, направленных на ограничение передачи российской нефти с судна на судно в водах у греческого побережья.