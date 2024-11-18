Греція блокує перевалку нафти з Росії

Військові навчання на берегах Греції продовжили ще на чотири місяці. Вони мали завершитися 15 листопада, але тепер триватимуть до середини березня, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Лаконська затока стала важливим маршрутом для торговців, які намагаються обійти санкції Європейського Союзу, накладені на Росію. У відповідь на це Греція оголосила про проведення у травні військово-морських навчань у цьому районі, які не дозволять комерційним суднам заходити в регіон.

Уряд Греції заявив, що нещодавні військові навчання мають на меті запобігти перевезенню товарів, які вважаються ризикованими для безпеки на морі.

Нагадаємо! Цього тижня ВМС Греції оголосили про продовження терміну дії своїх рекомендацій, спрямованих на обмеження передачі російської нафти з судна на судно у водах біля грецького узбережжя.