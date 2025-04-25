Можно ли переводить себе средства с разных карт и какие лимиты действуют

В 2025 году в Украине разрешено переводить средства между собственными банковскими картами. Ранее в отдельных случаях могли действовать ограничения на карточные переводы.

Можно ли переводить средства самому себе

Переводы между собственными счетами в пределах одного банка обычно не ограничиваются, передает 24 Канал.

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Клиент может свободно переводить средства между своими карточками, например, с зарплатной на сберегательную. Однако, при переводах между карточками в разных банках могут применяться лимиты, установленные в соответствии с Меморандумом об обеспечении прозрачности рынка платежных услуг, подписанного большинством украинских банков.

С 1 февраля 2025 года для клиентов без подтвержденных доходов установлены следующие ограничения на переводы:

Клиенты с высоким уровнем риска: до 50 000 гривен в месяц: до 50 000 гривен в месяц.

Клиенты со средним и низким уровнем риска: до 150 000 гривен в месяц: до 150 000 гривен в месяц.

Однако с 1 апреля 2025 года эти лимиты были сняты. И теперь переводить "с карты на карту" можно более 150 000 гривен в месяц.