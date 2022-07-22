Производитель IQOS и сигарет Marlboro планирует уйти из россии до конца 2022 года

Рынок россии продолжают покидать все больше и больше компаний. До конца года в стране-агрессоре больше не будет продукции Philip Morris – производителя IQOS и сигарет Marlboro.

О соответствующем решении заявил директор компании Яцек Ольчак. Его приняли не в последнюю очередь из-за санкций, наложенных на россию. Напомним, что накануне в ЕС утвердили уже седьмой пакет.

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Рынок россии – седьмой по величине

Ольчак подчеркнул, что в компании прилагают все возможные усилия, чтобы покинуть рынок россии. Впрочем, ее представители отлично понимают, что сделать это в третьем квартале не удастся. Так что планируют выход на конец текущего года.

Следует отметить, что рынок россии – седьмой по величине для компании. А ее доля на нем составляет 27%. Причины выхода из страны-агрессора по меньшей мере две. Речь идет о трудностях, связанных с цепочками поставок. А также у компании наблюдают определенный дискомфорт, связанный с финансовыми операциями. Кто бы что ни говорил, а санкции против россии действуют.

Компания пытается продать свою долю

Отметим, что Philip Morris занимается производством не только IQOS и Marlboro. Эта табачная компания также выпускает сигареты под брендами Parliament, Bond, Chesterfield, L&M.

Напомним, что Philip Morris еще в марте озвучила планы по сокращению производства в россии. Кроме того, в компании заявили, что приостанавливают запланированные в страну-агрессора инвестиции. А уже в июне поступала информация о попытках продать свой бизнес в россии. Мол, сейчас уже ведутся переговоры с поставщиками, которые хотели бы совершить соответствующее соглашение.

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