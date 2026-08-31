Топливо на 14 дней и резервное снабжение: Зеленский утвердил решение с требованиями к регионам

Подготовка к отопительному сезону 2026 – 2027 годов выходит на новый уровень. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Рады национальной безопасности и обороны о реализации комплексных планов обеспечения устойчивости регионов.

Основные требования к регионам

Соответствующий указ уже опубликован на официальном сайте главы государства, а контроль за его выполнением возложен на секретаря СНБО.

Документ обязывает правительство безотлагательно принять меры для корректировки планов обеспечения устойчивости регионов с учетом реальных перспектив их выполнения до начала отопительного сезона.

В то же время местные власти должны предпринять несколько крайне важных шагов, чтобы избежать коллапса следующей зимой:

Создать фактически имеющийся резерв топлива в обоснованном объеме, но не менее чем на 14 дней;

Обеспечить стабильную работу предприятий жизнеобеспечения даже при самых неблагоприятных сценариях;

Совместно с ОСМД, управляющими многоквартирных домов и жилищно-строительными кооперативами принять все необходимые меры для повышения их автономности.

Фактически речь идет об обустройстве систем независимого резервного питания. Таким образом, в случае длительных перебоев с электроэнергией критически важные системы многоэтажных домов должны получить альтернативный источник питания.

Ответственность регионов

Совет безопасности и обороны подчеркнул, что комплексные планы обеспечения устойчивости должны выполняться не формально.

Должностным лицам военных администраций, мэрам, а также руководителям предприятий, учреждений и организаций напомнили о личной ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение предусмотренных мер.

Особое внимание в документе уделили столице. СНБО одобрил план обеспечения устойчивости столицы, но поручил мэру Киева Виталию Кличко, городскому совету и главе КГГА безоговорочно и своевременно выполнить меры, которые необходимо завершить до начала отопительного сезона.

Обратить внимание мэра Киева на личную ответственность за подготовку и бесперебойное прохождение отопительного сезона 2026/2027 года в г. Киеве,

– говорится в решении.

Напомним, СНБО принял решение "О ходе выполнения Комплексных планов устойчивости отдельных регионов" еще 5 августа 2026 года. Тогда премьер-министр Украины доложил о реальном состоянии подготовки областных военных администраций к зиме.