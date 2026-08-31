Ключові вимоги до регіонів

Відповідний указ вже опублікували на офіційному сайті глави держави, а контроль за його виконанням поклали на секретаря РНБО.

Документ зобов'язує уряд невідкладно вжити заходів, щоб скоригувати плани стійкості регіонів з урахуванням реальних перспектив їх виконання до початку опалювального сезону.

Водночас місцева влада повинна здійснити кілька критично важливих кроків, щоб уникнути колапсу наступної зими:

Створити фактично наявний резерв пального в обґрунтованому обсязі, але не менш ніж на 14 днів;

Забезпечити стабільну роботу підприємств життєзабезпечення навіть за найгірших сценаріїв;

Разом з ОСББ, управителями багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами вжити всіх необхідних заходів для підвищення їх автономності.

Фактично, йдеться про облаштування систем незалежного резервного живлення. Таким чином, у разі тривалих перебоїв з електроенергією критично важливі системи багатоповерхівок мають отримати альтернативне джерело живлення.

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Відповідальність для регіонів

Рада безпеки та оборони наголосила, що комплексні плани стійкості мають виконуватися не формально.

Посадовців військових адміністрацій, міських голів, а також керівників підприємств, установ та організацій попередили про особисту відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання передбачених заходів.

Особливу увагу в документі приділили столиці. РНБО схвалила план стійкості столиці, але доручила міському голові Києва Віталію Кличку, міській раді та голові КМДА безумовно та своєчасно виконати заходи, які необхідно завершити до старту опалювального сезону.

Звернути увагу Київського міського голови на персональну відповідальність за підготовку та стале проходження опалювального сезону 2026/2027 року в м. Києві,

– йдеться в рішення.

Нагадаємо, РНБО ухвалила рішення "Щодо стану виконання Комплексних планів стійкості окремих регіонів" ще 5 серпня 2026 року. Тоді прем'єр-міністр України доповів про реальний стан підготовки обласних військових адміністрацій до зими.