Проживут без электротехники: Китай начал блокировать платежи из России

Еще с конца марта китайские банки начали блокировать российские платежи. Речь идет об оплате за компоненты и наборы для сборки электроники.

Китайцы блокируют платежи из России

В частности это касается "кит-наборов", в которые входят процессоры, корпуса устройств, экраны и тому подобное.

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Транзакции блокируют даже у компаний, которые договорились о долгосрочном сотрудничестве с поставками компонентов для сборки электроники.

Китай, по сути, монополист в компонентной базе. Почти 100% мирового объема компонентов для сборки электроники находится на их стороне,

– пишут в издании.

Проблемы россиян с транзакциями начались после разрешения США накладывать санкции на финучреждения за нарушение ограничительных мер против России. Соответственно теперь через Китай, Турцию и Казахстан оплатить что-то стало очень трудно.

Принимать оплату с подсанкционных финорганизаций перестали такие банки Китая: