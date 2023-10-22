Смогут ли украинские беженцы получать пенсии: эксперт дал подробное объяснение

Многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Теперь многих из них беспокоит вопрос сохранения пенсионных выплат.

Что беженцам следует знать о пенсиях

Как сообщили в Консульстве Украины в Гданьске, закон не предусматривает прекращения пенсионных выплат из-за переезда. Впрочем, существует несколько ситуаций, при которых могут перестать платить пенсию.

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В частности, речь идет о следующих случаях:

пенсионер подал недостоверные документы;

пенсионер больше 6 месяцев не забирал пенсии;

другие ситуации, предусмотренные Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Возобновить выплату можно, обратившись в Пенсионный фонд. Если пенсионер находится за границей, то следует пойти в Консульство Украины. Эта возможность предусмотрена до конца военного положения и в течение трех месяцев после него.

При себе нужно иметь копию справки о защите или статусе (с переводом), оригинал документа, подтверждающего, что заявитель жив, и копию украинского паспорта. Соответствующие документы можно получить в консульстве.

Все необходимые документы обычно готовы уже через 30 минут после приема и рассмотрения документов.