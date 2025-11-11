Доллар по 42 гривны или новый скачок: сколько будет стоить доллар в ближайшую неделю

Ожидается, что стоимость доллара и евро не сильно изменится в цене, а общая ситуация на рынке будет оставаться крепкой и надежной. Таким образом, доллар может пересечь отметку в более 42 гривны, а евро не достигнет максимальной цены в более 50 гривны.

Какой будет ситуация на валютном рынке до конца этого года?

Как спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, до конца года ситуация на валютном рынке будет все оживленнее.

С одной стороны, растет спрос на валюту из-за сезонных обстоятельств (например, получаемые бюджетные и премиальные выплаты часть граждан будет "конвертировать" в покупку валюты);

С другой стороны, экономическая ситуация в стране в состоянии "баталий за выживание", ведь продолжается период значительных испытаний из-за ракетных обстрелов и повреждения объектов инфраструктуры.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Еще один фактор – это формирование общественных настроений, что в канун зимы имеют риск ухудшаться.

В то же время если отбросить эмоции и проанализировать решение НБУ и воплощаемую стратегию на валютном рынке, можно сказать, что глобальные потрясения, которыми, безусловно, можно считать стремительный рост курсов, пока маловероятны.

Во-первых, учетная ставка остается весомым аргументом для удержания гривны от обесценивания.

15,5% – это объективно консервативное решение НБУ во избежание ненужных, но возможных экономических рисков, главным образом из-за военной и "энергетической" неопределенности. На мой взгляд, крайне важно, чтобы гривна была защищенной в этот достаточно сложный период,

– говорит Лесовой.

Во-вторых, на рынке действует режим управляемой гибкости, что обеспечивает частичную контролируемость валютных изменений – почти без рисков непреодолимых и огромных курсовых скачков.

То есть рынок держится на "сваях" стабильной контролируемости. Предполагается, что спрос может оказывать давление на курсы, однако регулятор будет держать ситуацию под контролем, регулируя соотношение спроса и предложения через механизм валютных интервенций.

В-третьих, общие экономические прогнозы обнадеживающие: вполне возможно, что до конца года инфляция в годовом измерении снизится до 9,5 – 10%.

В-четвертых, международная финансовая поддержка, как и в предыдущие 3 года, способна покрыть значительную часть бюджетных расходов: это сверхважно для удержания экономической "почвы".

В-пятых, на рынке созданы "поощрительные" условия для того, чтобы граждане постепенно переориентировались на гривну, как наиболее надежное средство сохранения состояния.

Заметьте! Гривневые депозиты (особенно ультракороткие вклады сроком 3 – 6 месяцев и 6 – 9 месяцев), а также гривневые ОВГЗ, начиная с апреля, являются важным альтернативным источником сохранения средств.

В каких диапазонах будут колебаться валюты?

По оценкам банкира, как и неделей ранее, основные колебания доллара будут происходить в промежутке 41,8 – 42,2 гривны, а евро – 48 – 49,5 гривны.

Все текущие изменения, как, к примеру, разница между курсами покупки/продажи на межбанке, текущие курсовые изменения будут незначительными. Вместе с тем наличный рынок может демонстрировать большее курсовое расхождение с межбанком, особенно речь идет об обменных пунктах, в которых ситуативно спред может расшириться до 0,8 – 1 гривна,

– добавляет Лесовой.

В то же время стоит добавить, что все будет зависеть от "общественного запроса": если спрос растет при предложении, которое его не покрывает, или же есть дисбаланс количества покупателей и продавцов, то это и становится двигателем определенных "курсовых игр".

Какими будут курсы валют до 16 ноября?

Коридоры валютных колебаний: 41,8 – 42,2 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на межбанке) и 41,8 – 42 гривны за доллар и 48,5 – 49,5 гривны за евро (на наличном рынке).

41,8 – 42,2 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на межбанке) и 41,8 – 42 гривны за доллар и 48,5 – 49,5 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.

межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,2 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на доллар, до 0,8 – 1 гривна на евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривна на доллар, до 1 – 1,3 гривны на евро.

межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,2 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на доллар, до 0,8 – 1 гривна на евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривна на доллар, до 1 – 1,3 гривны на евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.

комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,1 – 0,15 гривны.

– 0,1 – 0,15 гривны. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Что с долларом и евро 11 ноября?