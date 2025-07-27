Работали всю жизнь, а пенсия мизерная: как система съедает ваши деньги

Даже если вы получали "среднюю" зарплату, это не гарантирует достойной пенсии. Что не так с пенсионными расчетами и почему так происходит, читайте дальше.

Как размер зарплаты влияет на размер пенсии?

Даже если вы официально работали 35 лет и получали среднюю зарплату, это не означает, что будете иметь достойную пенсию. По действующим правилам, в такой ситуации ваша пенсия может быть ниже средней по стране, сообщает 24 Канал.

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Например, если ваш доход равнялся средней зарплате 20,3 тысячи гривен (по состоянию на май 2025 года), то пенсия составит лишь 5 269,9 гривны. А это меньше средней пенсии, которая сейчас составляет 6 410,1 гривны.

Как получать пенсию в 10 тысяч гривен?

Чтобы иметь пенсию хотя бы в 10 тысяч гривен, нужно весь трудовой стаж платить взносы с зарплаты в 38,3 тысячи гривен. А вот какие зарплаты необходимы для высших выплат: