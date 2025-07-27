Як розмір зарплати впливає на розмір пенсії?
Навіть якщо ви офіційно працювали 35 років і отримували середню зарплату, це не означає, що матимете гідну пенсію. За чинними правилами, у такій ситуації ваша пенсія може бути нижчою за середню по країні, повідомляє 24 Канал.
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Наприклад, якщо ваш дохід дорівнював середній зарплаті 20,3 тисячі гривень (станом на травень 2025 року), то пенсія становитиме лише 5 269,9 гривні. А це менше за середню пенсію, яка зараз складає 6 410,1 гривні.
Як отримувати пенсію у 10 тисяч гривень?
Аби мати пенсію хоча б у 10 тисяч гривень, потрібно весь трудовий стаж сплачувати внески із зарплати в 38,3 тисячі гривень. А ось які зарплати необхідні для вищих виплат:
- 11 тисяч гривень пенсії – зарплата 42,2 тисячі гривень.
- 12 тисяч гривень пенсії – зарплата 46 тисячі гривень.
- 13 тисяч гривень пенсії – зарплата 49,9 тисячі гривень.
- 14 тисяч гривень пенсії – зарплата 53,79 тисячі гривень
- 15 тисяч гривень пенсії – зарплата 57,65 тисячі гривень.